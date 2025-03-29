Hayatını Kaybeden Ünlüler ve Siyasiler Hayatta Olsaydı İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tavırları Ne Olurdu?
Hayatını Kaybeden Ünlüler ve Siyasiler Hayatta Olsaydı İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tavırları Ne Olurdu?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin sonunda 23 Mart'ta tutuklandı. Büyük bir yankı uyandıran bu kararın ardından milyonlar sokağa döküldü, CHP bir hafta boyunca Saraçhane'de miting yaptı. Bu süreçte tepkisini dile getiren ünlü isimler ve siyasilerin yanı sıra sessiz kalanlar da oldu.
Biz de ChatGPT'ye şu an hayatta olmayan isimlerin sürece dair tutumlarını sorduk. Bakalım kimler için, neler demiş?
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1. 1980 darbesi sonrası sürgün hayatı ve halk müziğiyle rock'u birleştirerek toplumsal eleştirilerini şarkılarında dile getiren Cem Karaca, "Baba" şarkısındaki gibi halkı uyandırmaya yönelik bir tavır sergileyebilirdi.
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2. Tarık Akan, halkın yanında olan, toplumsal adalet ve özgürlük mücadelesini savunan bir figürdü.
3. Levent Kırca muhtemelen oldukça sivri dilli, hiciv dolu ama aynı zamanda halkın duygularını yansıtan bir açıklama yapardı.
4. Hem güldürürken düşündüren, hem de toplumsal sorunlara dikkat çeken filmleriyle tanınan Kemal Sunal, halkı savunan, adaletsizliğe karşı tavır koyan ve toplumun sesi olmaya çalışan bir duruş sergilemesiydi.
5. Ahmet Kaya'nın şarkılarında ve yaşamında, özellikle halkın sesini duyurmaya, adaletin sağlanması için mücadele etmeye yönelik güçlü bir vurgu vardı.
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6. Uğur Mumcu, özgürlüğün ve demokrasinin teminatı olarak hukukun üstünlüğüne inanıyordu.
7. Hrant Dink, gazetecilik kariyerinde, özellikle Türkiye’deki etnik, dini ve kültürel çeşitliliği savunan, insan hakları ve özgürlükler üzerine derinlemesine yazılar yazmış ve toplumsal sorunlara duyarlı bir kişiydi.
8. Ferdi Tayfur toplumsal olaylar karşısında devletin otoritesini ve halkın birliğini savunabilir, ancak aynı zamanda adaletin de sağlanması gerektiği bir dengeyi savunmuş olabilir.
9. Barış Manço, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması durumunda, toplumsal kutuplaşmayı artıran söylemlerden kaçınır ve insanların birleşmesi gerektiğini savunurdu.
10. Neşet Ertaş, yaşamı boyunca halkın acılarını, sevinçlerini ve toplumsal meseleleri şarkılarıyla dile getiren bir sanatçıydı.
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11. Kayahan kesinlikle adaletin ve özgürlüğün savunulması gerektiğini vurgulardı.
12. Süleyman Demirel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gibi bir olay karşısında, hukukun doğru bir şekilde işlemesi gerektiği mesajını verir, anayasa ve yasaların dışına çıkılmaması gerektiğini savunurdu.
13. Ecevit, özellikle demokrasi, insan hakları, sosyal adalet ve özgürlükler konusunda duyarlı bir liderdi.
14. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Özal’a göre, demokratik bir toplumda kabul edilemez bir durum olurdu.
15. Sakıp Sabancı, ekonomik ortamın da siyasi gerginliklerden etkilenmemesi gerektiğini savunur ve çözüm yollarına odaklanırdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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