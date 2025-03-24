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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 22:35

Vahşi doğada bir yolculuğa çıkalım! Arıların istilasına uğrayan bir şahin... Mahkemede kavga eden kargalar... Doğanın ürkütücülüğü muhteşemlikle birleşince ortaya film afişi gibi görüntüler çıkıyor. İşte doğanın gerçek yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak 15 yeni fotoğraf 👇

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1. 👇

1. 👇

'Çocuklara kahvaltı bulmaya çıkan şahin...'

2. 👇

2. 👇

'Parazitle kazara enfekte olduktan sonra felç oldu. Yaygın adı Geyik beyin solucanı.'

3. 👇

3. 👇

'Bir deniz ineğinin iskeleti böyle görünüyor.'

4. 👇

4. 👇

'Ornitorenk, ultraviyole Işık altında yeşil-mavi parlayabilir.'

5. 👇

5. 👇

'Avcı için yiyecek.'

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6. 👇

6. 👇

'Güneşlenme yeri için kavga eden timsahlar.'

7. 👇

7. 👇

'Kızıl kuyruklu şahin kel kartala saldırıyor. Kırmızı ışıkta yakalandı.'

8. 👇

8. 👇

'Pençelerinde yakalanmış bir yemeği olan büyük gri baykuş.'

9. 👇

9. 👇

'Boyları 4,2 ila 5,8 metre arasında değişen Güney Fil Fokları etoburlar takımının en büyük üyesi ve balina olmayan en büyük deniz memelisidir.'

10. 👇

10. 👇

'Deniz Aslanlarının ne kadar büyük olabileceğinin bir hatırlatıcısı.'

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11. 👇

11. 👇

'Bahçemde bir arıyı yiyen peygamber devesi.'

12. 👇

12. 👇

'Örümcek ağı çok fazla yağmur suyu tutuyor.'

13. 👇

13. 👇

'Sinek arıyı avlıyor.'

14. 👇

14. 👇

'Arılar tarafından istila edildi.'

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15. 👇

'Bir karga mahkemesinin videosu.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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