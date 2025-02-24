Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Vahşi doğada bir yolculuğa çıkalım... Yaralı gerçek kraldan sinirli karıncaya; yumurta çalan babundan kameraya son bakış atan kemirgene kadar doğanın korkutucu yüzünü keşfetmek ister misiniz? Doğanın ürkütücülüğü muhteşemlikle birleşince ortaya film afişi gibi görüntüler çıkıyor. İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf 👇
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1. Nefes kesen av anları.
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2. Yılanı andıran kelebekler
3. Fazla uzağa gitmiş olamaz!
4. Bir kuzgundan daha tehlikeli olan bir şey varsa üç kuzgundur!
5. Yerde bunu görseniz ne yapardınız?
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6. "Hey babalık bir karıncayla nasıl konuşman gerektiğini öğrenemedin mi?"
7. "Bölgedeki çakallar bir geyiği avladılar ve ertesi gece geri gelip geyiği tamamen temizlediler."
8. "400 sırtlanı, 130 rakibi öldüren, su aygırlarıyla savaşan, timsahları kovup tek başına ölen efsanevi aslan, gerçek bir kral."
9. "Büyük yırtıcı sinek bir kağıt eşek arısı yakaladı."
10. "Un kurduyla ziyafet."
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11. "Bir evin çatısında dev arı kovanı/ kaldırma ve yer değiştirme."
12. Gel bi' sarılalım, n'oldu sana?!
13. Bir doğan pencerenize konsayıdı?
14. "Son anları."
15. Hırsız babunlar!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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