Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

'2007 doğumlu Scarface, tarihin en ünlü aslanlarından biri oldu. 400 sırtlan ve 130 rakip erkek aslanı öldürdüğü bildirildi. 2012'de bir kavga sırasında ciddi bir göz yaralanması geçirdi ancak galip geldi. Birebir savaşlarda yetişkin su aygırlarını öldüren ve timsahları bölgesinden kovan tek aslan olduğuna inanılıyor. 2021'de gerçek bir kralın yapacağı gibi tek başına öldü.'