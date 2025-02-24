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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.02.2025 - 18:02

Vahşi doğada bir yolculuğa çıkalım... Yaralı gerçek kraldan sinirli karıncaya; yumurta çalan babundan kameraya son bakış atan kemirgene kadar doğanın korkutucu yüzünü keşfetmek ister misiniz? Doğanın ürkütücülüğü muhteşemlikle birleşince ortaya film afişi gibi görüntüler çıkıyor. İşte doğanın korkutucu yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak birbirinden ürkütücü 15 yeni fotoğraf 👇

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1. Nefes kesen av anları.

1. Nefes kesen av anları.

'Ahtapot bir köpekbalığını yakalıyor.'

2. Yılanı andıran kelebekler

2. Yılanı andıran kelebekler

'Yılan biçimli kanat uçlarına sahip dört dev atlas kelebeği ve ölçek olarak bir el.'

3. Fazla uzağa gitmiş olamaz!

3. Fazla uzağa gitmiş olamaz!

'Boynuz dökülmeleri. Her iki tarafı da buldum!'

4. Bir kuzgundan daha tehlikeli olan bir şey varsa üç kuzgundur!

4. Bir kuzgundan daha tehlikeli olan bir şey varsa üç kuzgundur!

'Kuzgunların zalimliği.. Avı sırasında'

5. Yerde bunu görseniz ne yapardınız?

5. Yerde bunu görseniz ne yapardınız?

'Stranger Things 2. sezondaki canavara benziyor.'

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6. "Hey babalık bir karıncayla nasıl konuşman gerektiğini öğrenemedin mi?"

6. "Hey babalık bir karıncayla nasıl konuşman gerektiğini öğrenemedin mi?"

'Sert Bulldog Karınca.'

7. "Bölgedeki çakallar bir geyiği avladılar ve ertesi gece geri gelip geyiği tamamen temizlediler."

7. "Bölgedeki çakallar bir geyiği avladılar ve ertesi gece geri gelip geyiği tamamen temizlediler."

'Başlangıçta biraz daha sağlamdı, ancak geri döndüler ve hiçbir şeyi boşa harcamadılar. Kan izinden ve izlerden, geyik ilk ısırıktan aşağı indirene kadar yaklaşık yarım mil yol kat etti.

8. "400 sırtlanı, 130 rakibi öldüren, su aygırlarıyla savaşan, timsahları kovup tek başına ölen efsanevi aslan, gerçek bir kral."

8. "400 sırtlanı, 130 rakibi öldüren, su aygırlarıyla savaşan, timsahları kovup tek başına ölen efsanevi aslan, gerçek bir kral."

'2007 doğumlu Scarface, tarihin en ünlü aslanlarından biri oldu. 400 sırtlan ve 130 rakip erkek aslanı öldürdüğü bildirildi. 2012'de bir kavga sırasında ciddi bir göz yaralanması geçirdi ancak galip geldi. Birebir savaşlarda yetişkin su aygırlarını öldüren ve timsahları bölgesinden kovan tek aslan olduğuna inanılıyor. 2021'de gerçek bir kralın yapacağı gibi tek başına öldü.'

9. "Büyük yırtıcı sinek bir kağıt eşek arısı yakaladı."

9. "Büyük yırtıcı sinek bir kağıt eşek arısı yakaladı."

'Bu sineğin ne tür bir sinek olduğundan emin değilim.

10. "Un kurduyla ziyafet."

10. "Un kurduyla ziyafet."

'Un kurdundan çıkan sıvının içilmesi.'

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11. "Bir evin çatısında dev arı kovanı/ kaldırma ve yer değiştirme."

11. "Bir evin çatısında dev arı kovanı/ kaldırma ve yer değiştirme."

'Çok Fazla Bal! Bu Arılar Kendilerini Aştılar!

Muhteşem bir arı uzaklaştırma işini üstlendim ve bu çılgın klibi sizinle paylaşmak istedim.'

12. Gel bi' sarılalım, n'oldu sana?!

12. Gel bi' sarılalım, n'oldu sana?!

'Küçük kardeş bu sabah kavga etti.'

13. Bir doğan pencerenize konsayıdı?

13. Bir doğan pencerenize konsayıdı?

'Doğan balkonuma uğradı.'

14. "Son anları."

14. "Son anları."

'Balıkçıl, canlı bir kemirgeni yutarken çaresizce mücadele ediyor.'

15. Hırsız babunlar!

15. Hırsız babunlar!

'Babunlar kuşların yumurtasını çalıyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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