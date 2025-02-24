Sosyal Medyanın Yeni Trendi: Manifest Yapmak! Gerçekten İşe Yarıyor mu Yoksa Yeni Neslin Polyannacılığı mı?

Eskilerin “İyi düşün iyi olsun” cümlesinin günümüz versiyonu “Manifest” oldu. Herkesin ağzında bir manifest kelimesi dolanmış gidiyor… Tiktok’ta, Instagram’da, X’te (Twitter) muhakkak ‘manifest’ kelimesini içinde barındıran paylaşımlara denk gelmişsinizdir. Sosyal medyada sürekli pozitif ve istediğin şeyi olmuş gibi hayal ederek hedefinize düşünce gücüyle ulaşabileceğinizi söyleyen kullanıcıların sayısında bir artış var.

Üstelik bu kullanıcılar özel manifest teknikleri ve evrende karşılığı olduğunu iddia ettikleri dilek rakamları da paylaşılıyor. Peki, sosyal medyanın yeni treni manifest yapmak gerçekten işe yarıyor mu yoksa yeni neslin Polyannacılığı mı? Peki manifest yapılarak her şeye ulaşabileceğimizi söyleyen aslında birer umut taciri mi?

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