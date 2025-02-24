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Sosyal Medyanın Yeni Trendi: Manifest Yapmak! Gerçekten İşe Yarıyor mu Yoksa Yeni Neslin Polyannacılığı mı?

Sosyal Medyanın Yeni Trendi: Manifest Yapmak! Gerçekten İşe Yarıyor mu Yoksa Yeni Neslin Polyannacılığı mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.02.2025 - 15:03

Eskilerin “İyi düşün iyi olsun” cümlesinin günümüz versiyonu “Manifest” oldu. Herkesin ağzında bir manifest kelimesi dolanmış gidiyor… Tiktok’ta, Instagram’da, X’te (Twitter) muhakkak ‘manifest’ kelimesini içinde barındıran paylaşımlara denk gelmişsinizdir. Sosyal medyada sürekli pozitif ve istediğin şeyi olmuş gibi hayal ederek hedefinize düşünce gücüyle ulaşabileceğinizi söyleyen kullanıcıların sayısında bir artış var. 

Üstelik bu kullanıcılar özel manifest teknikleri ve evrende karşılığı olduğunu iddia ettikleri dilek rakamları da paylaşılıyor. Peki, sosyal medyanın yeni treni manifest yapmak gerçekten işe yarıyor mu yoksa yeni neslin Polyannacılığı mı? Peki manifest yapılarak her şeye ulaşabileceğimizi söyleyen aslında birer umut taciri mi?

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“İstedim ve oldu 777”… Sosyal medyada bu cümleye veya cümle kalıplarına muhakkak denk gelmişsinizdir. Denk gelmediyseniz sizi tanıştıralım: Karşınızda ‘manifest'!

“İstedim ve oldu 777”… Sosyal medyada bu cümleye veya cümle kalıplarına muhakkak denk gelmişsinizdir. Denk gelmediyseniz sizi tanıştıralım: Karşınızda ‘manifest'!

İlk olarak “Manifest nedir?” sorusunun cevabıyla başlayalım. Manifest ‘manifestation’ (tezahür) kavramından geliyor. ‘Düşüncelerini gerçeğe dönüştürme’ anlamına gelen bu kavram sürekli pozitif düşünmeyi ve negatifliğe hayatımızda yer olmaması gerektiğini aşılıyor.

Manifest videolarının en yoğun olduğu platform TikTok. Bu platformda video paylaşanlar yalnızca olumlu düşünerek istediklerini elde ettiklerini iddia ediliyor.

Manifest videolarının en yoğun olduğu platform TikTok. Bu platformda video paylaşanlar yalnızca olumlu düşünerek istediklerini elde ettiklerini iddia ediliyor.

Peki, bu gerçekten mümkün mü? Bilim insanları ne diyor? Manifest yapmak gerçekten işe yarıyor mu yoksa yeni neslin Polyannacılığı mı?

Gelin bu trendi hem popüler kültür hem de bilimsel açıdan inceleyelim. 👇

“Aldım kabul ettim 777”

“Aldım kabul ettim 777”

Sosyal medyada manifest tekniklerini paylaşan pek çok içerik üreticisi kullanıcılara bazı rakamı tekrar etmesini söylüyor. Bu rakamların başında “777” geliyor. Bu sayılara ‘melek sayıları’ diyorlar. “Aldım kabul ettim” deyip ardından tekrarlanan rakamların evrende bolluk ve bereketin karşılığı olduğu inancı hakim.

Sosyal medyada manifest popülerliğini artıyor. Manifest hesapları açılıyor ve içerik üreticileri ‘etkili’ manifest tekniklerini paylaşıyor.

Sosyal medyada manifest popülerliğini artıyor. Manifest hesapları açılıyor ve içerik üreticileri ‘etkili’ manifest tekniklerini paylaşıyor.

Manifestin temeli çekim yasasına dayanıyor aslında. “İyi düşün iyi olsun”, “Ne düşünürsen onu çekersin” düşüncesi aslında manifesti anlatmaya yetiyor. Sosyal medyada pek çok içerik üreticisi hayatından ‘örnek’ başarı hikayeleriyle ‘alacak gücü olmamasına rağmen’ bir villayı nasıl aldığını, manifesto yaparak hayatının aşkını nasıl bulduğunu paylaşıyor. 

“Havuzlu bir villam oldu”, “Hayatımın aşkıyla tanıştım” gibi ‘olmuş’ cümleler kurarsanız bunları gerçekleşeceğini söylüyorlar.

Ancak burada bir soru işareti var: Bunlar tesadüf mü, yoksa gerçekten zihinsel gücün bir etkisi var mı?

Bilim manifesti destekliyor mu?

Bilim manifesti destekliyor mu?

Psikoloji biliminde manifesti destekleyen teoriler var. Ancak bunlar ‘evrene sipariş vermek’ şeklinde değil… Pozitif psikoloji ve bilişsel davranış terapisi uzmanlarına göre, olumlu düşünme alışkanlığı kişinin motivasyonunu ve özgüvenini artırıyor.

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre hedefi yazıya dökmek ve ona ulaşmak için bilinçli adımlar atmak başarı oranını önemli oran artırıyor. Hatta bu oran araştırmada yüzde 42 olarak açıklanıyor. Ancak, bu 'sadece düşünerek başarırsın' anlamına gelmiyor.

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Dünyaca ünlü billim insanı James Doty, kişiye ve zihine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Evren sizinle ilgilenmiyor.”

Dünyaca ünlü billim insanı James Doty, kişiye ve zihine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Evren sizinle ilgilenmiyor.”

Prof. Dr. James Doty, dünyaca ünlü bir beyin cerrahı. Aynı zamanda Stanford Sinir Bilimleri Enstitüsü'nün bir bağlı kuruluşu olan Merhamet ve Fedakarlık Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisidir.

Doty, zihnin gücüne dair pek çok kitaba da imza atmış durumda. “Konu evren değil sizinle ilgili” diyen Doty’ye göre dikkatimiz, beynimizi kelimenin tam anlamıyla değiştirebilecek şekilde yeniden yönlendirilebilir.

Doty ekliyor: “Doğru uygulamayla, öğrenmemize ve büyümemize yardımcı olan ve nihayetinde potansiyelimizi gerçekleştirmemize yol açan sinir dokusu olan beynimizin gri maddesini güçlendirebiliriz.”

Amerikalı psikolog Prof. Dr. Carol Dweck’in zihin araştırmasına göre bir şeyi başarabileceğinize inanmak onu başarılı bir şekilde yapma olasılığımı artırıyor.

Amerikalı psikolog Prof. Dr. Carol Dweck’in zihin araştırmasına göre bir şeyi başarabileceğinize inanmak onu başarılı bir şekilde yapma olasılığımı artırıyor.

Araştırma istediğimiz şeyi ‘sadece olumlu düşünerek’ elde edeceğimizi yalanlıyor. 

Araştırmaya göre bir şeyi başarabileceğimize gerçekten inanıyorsak çalışmaya daha istekli oluyoruz.

Bu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Örneğin bir işi elde etmek istiyorsunuz ama işi elde edememe olasılığınızı artıracak hareketlerde bulunuyorsunuz. İş görüşmesinde soğuk ve isteksiz olacaksınız. Hedefinize ulaşmak için zaman harcamaya gönülsüzseniz inançlarınız, bir sonucu ortaya koyma yeteneğinizi etkileyen koşulları harekete geçirecektir.

Kaynak

Sadece olumlu düşünerek, negatif düşünceleri reddetmeyi söylemek ‘zehirli pozitifliği’ (Toxic Positivity) artırıyor. Kişinin gerçek dünya sorunlarıyla başa çıkma becerisi azalıyor.

Manifest yapmanın eleştirildiği bir nokta da her koşulda pozitif düşünmenin dayatılması yani ‘zehirli pozitiflik’. “Sadece olumlu düşün, asla negatif düşünme, olumsuzlukları aklına getirme” gibi yaklaşımlar gerçek dünya sorunlarıyla başa çıkma becerisini azaltabilir. 

Uzmanlar hayatın her zaman pozitif ve olumlu gitmeyeceğinin altını çiziyor. Psikoloji uzmanları olumsuzlukların da hayatın bir parçası olduğunu ve bunlarla sağlıklı şekilde başa çıkmayı öğrenmenin önemli olduğu kaydediyor. Uzmanlara göre sadece iyi şeyler düşünmek ve duyguları bastırmanın psikolojik sorunlara yol açabileceğini dile getiriyor.

Sonuç: Manifest yapmak gerçekten işe yarıyor mu?

Sonuç: Manifest yapmak gerçekten işe yarıyor mu?

Araştırmalar ve uzman görüşleri gösteriyor ki manifesto yapmanın gerçekten işe yarabilmesi için tek başına olumlu düşünmek yeterli değil.

Bilim insanlarına göre olumlu düşünmenin etkili olabilmesi için harekete geçmek gerekiyor. Harekete geçebildiğimiz takdirde istediğimize ulaşabileceğimizi de uzmanlar yineliyor. 

Kısacası: Hedefini belirle, olumlu düşün, olumsuzlukları da hesaba katmayı unutmadan planını yap ve harekete geç!

Sizce manifest yapmak gerçekten işe yarıyor mu yoksa yeni neslin Polyannacılığı mı?

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Bu konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Manifeste dair görüşleriniz veya yaşadığınız hikayeler varsa yorumlarda buluşalım! 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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