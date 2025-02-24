Sosyal Medyanın Yeni Trendi: Manifest Yapmak! Gerçekten İşe Yarıyor mu Yoksa Yeni Neslin Polyannacılığı mı?
Eskilerin “İyi düşün iyi olsun” cümlesinin günümüz versiyonu “Manifest” oldu. Herkesin ağzında bir manifest kelimesi dolanmış gidiyor… Tiktok’ta, Instagram’da, X’te (Twitter) muhakkak ‘manifest’ kelimesini içinde barındıran paylaşımlara denk gelmişsinizdir. Sosyal medyada sürekli pozitif ve istediğin şeyi olmuş gibi hayal ederek hedefinize düşünce gücüyle ulaşabileceğinizi söyleyen kullanıcıların sayısında bir artış var.
Üstelik bu kullanıcılar özel manifest teknikleri ve evrende karşılığı olduğunu iddia ettikleri dilek rakamları da paylaşılıyor. Peki, sosyal medyanın yeni treni manifest yapmak gerçekten işe yarıyor mu yoksa yeni neslin Polyannacılığı mı? Peki manifest yapılarak her şeye ulaşabileceğimizi söyleyen aslında birer umut taciri mi?
“İstedim ve oldu 777”… Sosyal medyada bu cümleye veya cümle kalıplarına muhakkak denk gelmişsinizdir. Denk gelmediyseniz sizi tanıştıralım: Karşınızda ‘manifest'!
Manifest videolarının en yoğun olduğu platform TikTok. Bu platformda video paylaşanlar yalnızca olumlu düşünerek istediklerini elde ettiklerini iddia ediliyor.
“Aldım kabul ettim 777”
Sosyal medyada manifest popülerliğini artıyor. Manifest hesapları açılıyor ve içerik üreticileri ‘etkili’ manifest tekniklerini paylaşıyor.
Bilim manifesti destekliyor mu?
Dünyaca ünlü billim insanı James Doty, kişiye ve zihine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Evren sizinle ilgilenmiyor.”
Amerikalı psikolog Prof. Dr. Carol Dweck’in zihin araştırmasına göre bir şeyi başarabileceğinize inanmak onu başarılı bir şekilde yapma olasılığımı artırıyor.
Sadece olumlu düşünerek, negatif düşünceleri reddetmeyi söylemek ‘zehirli pozitifliği’ (Toxic Positivity) artırıyor. Kişinin gerçek dünya sorunlarıyla başa çıkma becerisi azalıyor.
Sonuç: Manifest yapmak gerçekten işe yarıyor mu?
Sizce manifest yapmak gerçekten işe yarıyor mu yoksa yeni neslin Polyannacılığı mı?
Bu konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Manifeste dair görüşleriniz veya yaşadığınız hikayeler varsa yorumlarda buluşalım! 👇
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