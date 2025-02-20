onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Dizilerdeki Tutkulu, Dramatik, Toksik Aşk Hikayeleri: Gerçek Hayatta İşler Böyle Yürür mü?

Dizilerdeki Tutkulu, Dramatik, Toksik Aşk Hikayeleri: Gerçek Hayatta İşler Böyle Yürür mü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.02.2025 - 18:15

Türk dizileri ve filmleri bildiğiniz üzere imkansız aşklar, entrikalar, uçlarda yaşayanların dev aşkı üzerine kurulu. İnsanı yoran, üzüntüden üzüntüye sürükleyen, psikolojiyi hatta bazen fiziksel sağlığımızı bile etkileyen ‘imkansız aşk’ güzellemeleri ilişkilere bakış açımızı travmalarla doldurdu. 

Sadece dizi ve filmler de değil; 

“Bitip tükenmez sigaram

Ciğerim nefessiz kalmış

Her şey yalan olsa bile

En güzel aşk zor olanmış”  diyen Haluk Levent bir neslin gözyaşının sebebi.

Peki dizilerde gördüğümüz o aşırı tutkulu, dramatik, manipülatif ilişkiler gerçek hayatta sağlıklı ilişki modeli oluşturur mu? Gelin hep birlikte bir dönem reytingleri alt üst eden dizilerden günümüzde yayınlanan popüler dizilerdeki toksik aşk örneklerini ele alalım ve gerçek hayatta mümkün mü değil mi inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzlediğimiz dizi ve filmlerde aşk genellikle dram, yanlış anlaşılmalar, kıskançlık, büyük kavuşma veya büyük ayrılık etrafında şekilleniyor.

İzlediğimiz ilişkileri gerçek hayatta yaşamak ister misiniz? diye sorsak…

Hiç öyle senaryoyu kafanızda değiştirmeye çalışmayacaksınız ama… Sürekli gözyaşı dökmeye, kalbinizin tuzla buz olmasına, 7/24 aklınızdan atamadığınız o kişiyi mutsuzlukla düşünmeyi kabul edeceksiniz… Var mısınız? Mesela ben yokum! Kimse kusura bakmasın ama bol gülmeli, eğlenmeli, aklı başında sakinlikle bir aşk yaşamak varken toksik ilişkiye kapım KALE KAPISI!

Bu aşk hikayelerinin çoğunu gerçek hayatta sağlıksız olarak nitelendirdiğimiz ‘toksik ilişki’ olarak yorumluyoruz. Dizilerdeki ‘tutkulu’ aşkların gerçekte karşılığı var mı?

Bu aşk hikayelerinin çoğunu gerçek hayatta sağlıksız olarak nitelendirdiğimiz ‘toksik ilişki’ olarak yorumluyoruz. Dizilerdeki ‘tutkulu’ aşkların gerçekte karşılığı var mı?

Bir dönem reytingleri kasıp kavuran dizilerdeki ve günümüzde yayınlanan yapımlardaki toksik aşk hikayelerini ele alıp, gerçek hayatta mümkün olup olmadıklarına bi’ göz atalım 👇

1. Aşkı-Memnu: Aşk Sanılan Duygunun Trajik Sona Sürüklemesi.

'Ben bu kadını tanıyorum. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras...'

Toksik aşk, tutku denildiğinde akla Aşk-ı Memnu gelmeyen var mıdır acaba merak ediyorum. Onlar ki toksik ilişkinin kitabını yazdı: Behlül ve Bihter...

  • İlişki Dinamiği: Bihter ve Behlül’ün yasak ilişkisi baştan sona büyük bir gizlilik, tutku ve yasakların çekiciliği üzerine kurulu.

  • Toksik Yönleri: Behlül’ün kararsız, korkak ve bencil tavırları, Bihter’in ise intikam duygusuna kapılması ilişkinin sağlıksızlığını gösteriyor.

  • Gerçek Hayatta Mümkün mü? Böyle bir ilişki, güvensizlik ve ihanet nedeniyle kaçınılmaz olarak yıkıma sürüklenir. Büyük bir aşk gibi görünen şey, aslında kontrolsüz bir bağımlılığa dönüşüyor.

2. Issız Adam: Bağlanma Korkusu ve Kaçış.

2. Issız Adam: Bağlanma Korkusu ve Kaçış.

'Ada ben ayrılmak istiyorum...'

  • İlişki Dinamiği: Alper ve Ada’nın ilişkisi, yoğun bir çekim ve duygusal bağ ile başlıyor. Ancak büyük bir ilgi ve sevgi gösteren Alper’in bağlanma korkusu nedeniyle ilişki giderek karmaşık bir hâl alıyor. Bir yanda aşk, diğer yanda kaçış isteği ve korku arasında gidip gelen bir ilişki söz konusu.

  • Toksik Yönleri: Alper’in duygusal olarak tutarsız tavırları, Ada’ya karşı sorumluluk almaktan kaçınması ve yalnız kalmayı seçmesi, ilişkinin sağlıksız yanlarını ortaya koyuyor. Ada, ona bağlanırken Alper’in korkaklığı ve içsel çatışmaları ilişkiyi sürdürülemez hâle getiriyor.

  • Gerçek Hayatta Mümkün mü? Böyle bir ilişki taraflardan birinin sürekli kaçması nedeniyle uzun vadede mutsuzluğa yol açar. Büyük bir aşk gibi görünen bu hikâye aslında duygusal dengesizlikler ve iletişim eksikliği nedeniyle kaçınılmaz bir sona neden oldu.

3. Yalı Çapkını: Aile ve Kişisel Çatışmalar.

3. Yalı Çapkını: Aile ve Kişisel Çatışmalar.

  • İlişki Dinamiği: Seyran ve Ferit’in ilişkisi, geleneksel aile baskıları ve kişisel çatışmalarla şekillenir.

  • Toksik Yönleri: Ferit’in kontrolcü, sorumsuz, baskın tavırları, Seyran’ın ise kendi isteklerini bastırmak zorunda kalması, ilişkide dengesiz bir güç dağılımına yol açıyor.

  • Gerçek Hayatta Mümkün mü? Baskı ve kontrolün hakim olduğu ilişkiler, bireylerin özgüvenini zedeler ve uzun vadede psikolojik sorunlara neden olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

4. Kızılcık Şerbeti: Yaşam Tarzıyla Birbirine Zıt İki Aile.

4. Kızılcık Şerbeti: Yaşam Tarzıyla Birbirine Zıt İki Aile.

  • İlişki Dinamiği: Farklı kültürel ve görüşlere sahip Doğa ve Fatih’in evliliği, ailelerin müdahaleleriyle sürekli sınanır.

  • Toksik Yönleri: Ailelerin aşırı müdahalesi, çiftin kendi kararlarını almasını engeller ve ilişkide sürekli bir gerilim yaratıyor.

  • Gerçek Hayatta Mümkün mü? Aile baskısının yoğun olduğu ilişkilerde, çiftler arasında çatışmalar artar ve bu durum evliliğin sağlığını olumsuz etkiler.

5. İlk ve Son: Çatışmalarda Dolu İlişki.

5. İlk ve Son: Çatışmalarda Dolu İlişki.

  • İlişki Dinamiği: Deniz ve Barış’ın 10 yıllık ilişkisi, tutku ve çatışmalarla doludur.

  • Toksik Yönleri: İletişim eksiklikleri, güvensizlik ve sürekli yüksek desibel kavgalar ilişkinin yıpranmasına neden olur.

  • Gerçek Hayatta Mümkün mü? Sürekli çatışma ve güvensizlik içeren ilişkiler, bireylerin mental sağlığını olumsuz etkiler ve ilişkinin sürdürülebilirliğini tehlikeye atar. Bir ayrıl bir barış olan ilişkiler sürdürülebilir bir ilişki olmaktan çıkar, bağımlılığa dönüşür.

6. Poyraz Karayel: Stres ve Korku İçinde İlişki.

6. Poyraz Karayel: Stres ve Korku İçinde İlişki.

  • İlişki Dinamiği: Poyraz ve Ayşegül’ün ilişkisi büyük bir tutku, tehlike ve karmaşa içinde şekilleniyor. Bir yanda saf sevgi bulunurken diğer yanda mafya hesaplaşmalarıyla hayatlarını tehdit eden olaylar arasında gidip gelen bir bağ söz konusu.

  • Toksik Yönleri: İlişki sürekli ölüm tehlikesiyle çevrili. Bu tehlike de tarafların duygusal olarak yıpranmasına neden oluyor. Poyraz’ın tehlikeli hayatı Ayşegül’ü de zamanla içine çekiyor ve kaos ilişkilerinin bir parçası haline geliyor. 

  • Gerçek Hayatta Mümkün mü? Böyle bir ilişki sürekli stres ve korku içinde yaşamak anlamına geliyor. Gerçek hayatta sağlıklı bir aşk, huzur ve güven üzerine kuruludur; sürekli tehlike içinde olmak, ilişkiyi sürdürülemez kılıyor.

7. Fi: Toksik Bir Takıntının Hikâyesi.

7. Fi: Toksik Bir Takıntının Hikâyesi.

  • İlişki Dinamiği: Can Manay, Duru’yu ilk gördüğü andan itibaren onu bir sahip olunması gereken bir obje gibi görür. Başlangıçta ona büyük bir hayranlık ve ilgi gösterir, ancak bu ilginin altında manipülasyon ve kontrol isteği vardır. 

  • Toksik Yönleri: Sahip olduğu güç ve imkanları kullanan Can, Duru’nun hayatını avucuna almaya başladı. Can’ın Duru’ya olan ilgisi, sağlıklı bir sevgiden çok bir takıntıya dönüşür.

  • Gerçek Hayatta Mümkün mü? Gerçek hayatta böyle bir ilişki, duygusal ve psikolojik açıdan yıpratıcı olacaktır. Can Manay gibi narsist ve manipülatif kişilerle yaşanan ilişkiler zamanla kişinin kendine olan güvenini sarsar ve onu bağımlı bir hâle getirebilir. Duru’nun bu ilişkiden kurtulmaya çalışması, toksik ilişkilerden çıkmanın ne kadar zor olduğunu da gözler önüne seriyor.

8. Çukur - Güçlü Erkek, Fedakâr Kadın.

8. Çukur - Güçlü Erkek, Fedakâr Kadın.

  • İlişki Dinamiği: Yamaç ve Sena’nın aşkı, büyük bir suç ailesinin içinde yaşanıyor. İlişki bir suç çetesinin içinde tehlikelerle şekilleniyor.

  • Toksik Yönleri: Yamaç’ın aşırı korumacı ve sert tavırları, Sena’nın ise sürekli olarak onun için fedakarlık yapmak zorunda kalması ilişkideki dengeyi yerle bir ediyor.. İlişkileri, dış tehlikeler ve Yamaç’ın kontrolcü tavırları nedeniyle gergin bir dinamik içinde ilerliyor.

  • Gerçek Hayatta Mümkün mü? Bir ilişkide aşırı sahiplenme ve korumacılık romantik gibi görünse de uzun vadede bireylerin özgürlüğünü kısıtlar ve toksik hale gelir. Sağlıklı bir ilişki karşılıklı özgürlük ve saygı ile gelişir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki siz dizilerdeki bu aşkları gerçek hayatta yaşamak ister miydiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın