Dizilerdeki Tutkulu, Dramatik, Toksik Aşk Hikayeleri: Gerçek Hayatta İşler Böyle Yürür mü?

Türk dizileri ve filmleri bildiğiniz üzere imkansız aşklar, entrikalar, uçlarda yaşayanların dev aşkı üzerine kurulu. İnsanı yoran, üzüntüden üzüntüye sürükleyen, psikolojiyi hatta bazen fiziksel sağlığımızı bile etkileyen ‘imkansız aşk’ güzellemeleri ilişkilere bakış açımızı travmalarla doldurdu.

Sadece dizi ve filmler de değil;

“Bitip tükenmez sigaram

Ciğerim nefessiz kalmış

Her şey yalan olsa bile

En güzel aşk zor olanmış” diyen Haluk Levent bir neslin gözyaşının sebebi.

Peki dizilerde gördüğümüz o aşırı tutkulu, dramatik, manipülatif ilişkiler gerçek hayatta sağlıklı ilişki modeli oluşturur mu? Gelin hep birlikte bir dönem reytingleri alt üst eden dizilerden günümüzde yayınlanan popüler dizilerdeki toksik aşk örneklerini ele alalım ve gerçek hayatta mümkün mü değil mi inceleyelim.