Dizilerdeki Tutkulu, Dramatik, Toksik Aşk Hikayeleri: Gerçek Hayatta İşler Böyle Yürür mü?
Türk dizileri ve filmleri bildiğiniz üzere imkansız aşklar, entrikalar, uçlarda yaşayanların dev aşkı üzerine kurulu. İnsanı yoran, üzüntüden üzüntüye sürükleyen, psikolojiyi hatta bazen fiziksel sağlığımızı bile etkileyen ‘imkansız aşk’ güzellemeleri ilişkilere bakış açımızı travmalarla doldurdu.
Sadece dizi ve filmler de değil;
“Bitip tükenmez sigaram
Ciğerim nefessiz kalmış
Her şey yalan olsa bile
En güzel aşk zor olanmış” diyen Haluk Levent bir neslin gözyaşının sebebi.
Peki dizilerde gördüğümüz o aşırı tutkulu, dramatik, manipülatif ilişkiler gerçek hayatta sağlıklı ilişki modeli oluşturur mu? Gelin hep birlikte bir dönem reytingleri alt üst eden dizilerden günümüzde yayınlanan popüler dizilerdeki toksik aşk örneklerini ele alalım ve gerçek hayatta mümkün mü değil mi inceleyelim.
İzlediğimiz dizi ve filmlerde aşk genellikle dram, yanlış anlaşılmalar, kıskançlık, büyük kavuşma veya büyük ayrılık etrafında şekilleniyor.
Bu aşk hikayelerinin çoğunu gerçek hayatta sağlıksız olarak nitelendirdiğimiz ‘toksik ilişki’ olarak yorumluyoruz. Dizilerdeki ‘tutkulu’ aşkların gerçekte karşılığı var mı?
1. Aşkı-Memnu: Aşk Sanılan Duygunun Trajik Sona Sürüklemesi.
2. Issız Adam: Bağlanma Korkusu ve Kaçış.
3. Yalı Çapkını: Aile ve Kişisel Çatışmalar.
4. Kızılcık Şerbeti: Yaşam Tarzıyla Birbirine Zıt İki Aile.
5. İlk ve Son: Çatışmalarda Dolu İlişki.
6. Poyraz Karayel: Stres ve Korku İçinde İlişki.
7. Fi: Toksik Bir Takıntının Hikâyesi.
8. Çukur - Güçlü Erkek, Fedakâr Kadın.
Peki siz dizilerdeki bu aşkları gerçek hayatta yaşamak ister miydiniz?
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