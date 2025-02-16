Flörtümüzden ya da Sevgilimizden Neden Işık Hızıyla Soğuruz?
Flörtümüzden ya da Sevgilimizden Neden Işık Hızıyla Soğuruz?
Kaynak: https://www.iflscience.com/what-is-th...
Daha dün 'Aşırı tatlı ya!' dediğimiz kişi, bugün neden gözümüzün önünden kaybolsun istiyoruz? Bir hareketi, bir bakışı, belki de bir cümlesi… O an içimizi tarif edilemez bir soğukluk kaplıyor ve artık onu eskisi gibi göremiyoruz. Peki hayatımızın aşkı sandığımız kişiden neden ışık hızıyla soğuruz? Bilinçaltımız bizi o kişiden mi koruyor? İngilizce'de 'ick' olarak bilinen o kavrama birlikte ışık tutalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlişkilerde "soğuma" duygusunu belki deneyimlemişsinizdir. Güzel giden bir iletişimin ardından taraflar, birbirinden soğuma aşımasına girer.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngilizcede bunu tam olarak karşılayan bir terim var aslında: "Ick".
Bu his, genellikle ilişkinin başlangıç aşamalarında, partnerin küçük veya önemsiz görünen bir davranışı sonrasında ortaya çıkıyor.
Uzmanlara göre bu his, insanların potansiyel eş seçiminde bilinçaltı bir filtre görevi görebilir.
İsterseniz ufak bir örnek de verelim:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak, bazı psikologlar bu hissin sosyal normlarla da şekillendiğini savunuyor. Josh Rottman’a göre, erkek partnerin yeterince "maskülen" olmaması gibi durumlar, toplumsal beklentilerin bir yansıması olabilir.
Ancak, bu hissin aşırıya kaçabileceğini ve küçük farklılıkları tolere etmek yerine her detayın eleştirildiğini de ekliyor.
Peki bu hissin geri dönüşü var mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın