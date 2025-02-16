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Flörtümüzden ya da Sevgilimizden Neden Işık Hızıyla Soğuruz?

Flörtümüzden ya da Sevgilimizden Neden Işık Hızıyla Soğuruz?

ilişki Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.02.2025 - 21:09

Daha dün 'Aşırı tatlı ya!' dediğimiz kişi, bugün neden gözümüzün önünden kaybolsun istiyoruz? Bir hareketi, bir bakışı, belki de bir cümlesi… O an içimizi tarif edilemez bir soğukluk kaplıyor ve artık onu eskisi gibi göremiyoruz. Peki hayatımızın aşkı sandığımız kişiden neden ışık hızıyla soğuruz? Bilinçaltımız bizi o kişiden mi koruyor? İngilizce'de 'ick' olarak bilinen o kavrama birlikte ışık tutalım!

Kaynak: https://www.iflscience.com/what-is-th...
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İlişkilerde "soğuma" duygusunu belki deneyimlemişsinizdir. Güzel giden bir iletişimin ardından taraflar, birbirinden soğuma aşımasına girer.

İlişkilerde "soğuma" duygusunu belki deneyimlemişsinizdir. Güzel giden bir iletişimin ardından taraflar, birbirinden soğuma aşımasına girer.

İngilizcede bunu tam olarak karşılayan bir terim var aslında: "Ick".

İngilizcede bunu tam olarak karşılayan bir terim var aslında: "Ick".

'Ick' terimi, romantik ilişkilerde bir partnerin belirli bir davranışı veya özelliği nedeniyle ani bir tiksinti veya soğuma hissini ifade ediyor.

Bu his, genellikle ilişkinin başlangıç aşamalarında, partnerin küçük veya önemsiz görünen bir davranışı sonrasında ortaya çıkıyor.

Bunun altında aslında 'bilinçaltıyla' alakalı bir sebep de yatıyor.

Uzmanlara göre bu his, insanların potansiyel eş seçiminde bilinçaltı bir filtre görevi görebilir.

Eliana Saunders, insanların bu tür küçük ipuçlarını kullanarak bir partnerin uygun olup olmadığını değerlendirdiğini belirtiyor.

İsterseniz ufak bir örnek de verelim:

İsterseniz ufak bir örnek de verelim:

Mesela, biri konserve fasulyeyi soğuk yemekten rahatsız oluyorsa, bu tamamen irrasyonel bir tepki gibi görünse de, bilinçaltı seviyede sağlıksız yiyecekleri ayırt edemeyen biriyle birlikte olmanın risklerine karşı bir uyarı olabilir.

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Ancak, bazı psikologlar bu hissin sosyal normlarla da şekillendiğini savunuyor. Josh Rottman’a göre, erkek partnerin yeterince "maskülen" olmaması gibi durumlar, toplumsal beklentilerin bir yansıması olabilir.

Saunders ise, kişisel 'ick'lerin genellikle bireyin sosyal değerleriyle örtüştüğünü söylüyor.

Ancak, bu hissin aşırıya kaçabileceğini ve küçük farklılıkları tolere etmek yerine her detayın eleştirildiğini de ekliyor.

Genel olarak, birçok 'ick' hissinin yüzeysel veya sosyal olarak pekiştirilen ipuçlarından kaynaklandığı ve gerçek uyumlulukla pek ilgisinin olmadığı belirtiliyor.

Peki bu hissin geri dönüşü var mı?

Peki bu hissin geri dönüşü var mı?

Bu hissi aşmak bazen mümkün olsa da, bunun için kişinin kendine dürüstçe bakması gerekiyor. Eğer biri, partnerinin kaba tavırları yüzünden bu hissi yaşıyorsa, bu mantıklı bir sebep olabilir. Ancak basit bir hareket, örneğin birinin ping pong topunu kovalarken komik görünmesi, yüzünden 'ick' geliyorsa, burada aşırı eleştirel bir bakış açısı söz konusu olabilir. Uzmanlar, insanların bu duyguyu sorgulaması gerektiğini ve çoğu zaman 'ick'in mantıklı bir sebebi olmadığını söylüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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