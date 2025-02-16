Flörtümüzden ya da Sevgilimizden Neden Işık Hızıyla Soğuruz?

Daha dün 'Aşırı tatlı ya!' dediğimiz kişi, bugün neden gözümüzün önünden kaybolsun istiyoruz? Bir hareketi, bir bakışı, belki de bir cümlesi… O an içimizi tarif edilemez bir soğukluk kaplıyor ve artık onu eskisi gibi göremiyoruz. Peki hayatımızın aşkı sandığımız kişiden neden ışık hızıyla soğuruz? Bilinçaltımız bizi o kişiden mi koruyor? İngilizce'de 'ick' olarak bilinen o kavrama birlikte ışık tutalım!