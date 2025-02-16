Benny Blanco’nun Selena Gomez’e Verdiği Küvet Dolusu Peynirli Sevgililer Günü Hediyesi Olay Yarattı!

Benny Blanco ve Selena Gomez'in tartışmalı ilişkisi, magazin camiasının gündeminden bir türlü düşmüyor. Katıldıkları etkinliklerden verdikleri demeçlere kadar sürekli adlarından söz ettiren ikili, geçtiğimiz cuma günü Sevgililer Günü'nde yine dikkatleri üzerine çekti. Benny Blanco, Selena Gomez’e küvet dolusu peynir ve cips hediye etti. O anların videosu ise izleyenleri hem şaşkına çevirdi hem de mide bulandırdı. Sosyal medyada, çiftin hediyesi hakkında pek çok farklı yorum yapıldı.