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Benny Blanco’nun Selena Gomez’e Verdiği Küvet Dolusu Peynirli Sevgililer Günü Hediyesi Olay Yarattı!

Benny Blanco’nun Selena Gomez’e Verdiği Küvet Dolusu Peynirli Sevgililer Günü Hediyesi Olay Yarattı!

Sevgililer günü Selena Gomez
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.02.2025 - 18:28

Benny Blanco ve Selena Gomez'in tartışmalı ilişkisi, magazin camiasının gündeminden bir türlü düşmüyor. Katıldıkları etkinliklerden verdikleri demeçlere kadar sürekli adlarından söz ettiren ikili, geçtiğimiz cuma günü Sevgililer Günü'nde yine dikkatleri üzerine çekti. Benny Blanco, Selena Gomez’e küvet dolusu peynir ve cips hediye etti. O anların videosu ise izleyenleri hem şaşkına çevirdi hem de mide bulandırdı. Sosyal medyada, çiftin hediyesi hakkında pek çok farklı yorum yapıldı.

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Geçtiğimiz cuma günü 14 Şubat'ta ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok çiftin paylaşımlarını yakından izledik.

Çiftin 14 Şubat'ta paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada bi' hayli tepki çekmişti.

Çiftin 14 Şubat'ta paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada bi' hayli tepki çekmişti.

Eğer yakından takip ediyorsanız çiftin alakasızlığı aslında magazin manşetlerinden düşmeyen konulardan biri. Genellikle Blanco'nun "çirkin" olduğu öne sürülüyor ve Gomez'e yakıştırılmıyor.

Eğer yakından takip ediyorsanız çiftin alakasızlığı aslında magazin manşetlerinden düşmeyen konulardan biri. Genellikle Blanco'nun "çirkin" olduğu öne sürülüyor ve Gomez'e yakıştırılmıyor.

Bundan aylar önce "çirkin" söylemlerine Gomez, ilginç bir yanıt vermeyi de ihmal etmemişti.

Şimdi dönelim asıl konumuza. Benny Blanco, diğer romantik sevgililerin aksine Selena Gomez'e farklı mı farklı bir hediye verdi. Önce yere cipslerle "Seni seviyorum" yazdı,

Şimdi dönelim asıl konumuza. Benny Blanco, diğer romantik sevgililerin aksine Selena Gomez'e farklı mı farklı bir hediye verdi. Önce yere cipslerle "Seni seviyorum" yazdı,

Sonra da küveti peynirle doldurdu.

Sonra da küveti peynirle doldurdu.
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Paylaştığı videoda ise cipsleri küvete banarak yedi. Birçoğumuzun midesi ağzına geldi.

Paylaştığı videoda ise cipsleri küvete banarak yedi. Birçoğumuzun midesi ağzına geldi.

Gelin, o mistik videoyu hep beraber izleyelim...👇

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi. İlk yorum tabii ki Selena Gomez'den geldi.

Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi. İlk yorum tabii ki Selena Gomez'den geldi.

Gomez, 'Bununla alakalı her şeyi seviyorum' dedi.

"İkinizi de çok severim ama bu gerçekten iğrenç"

"İkinizi de çok severim ama bu gerçekten iğrenç"

"Mide bulandırıcı"

"Mide bulandırıcı"
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"Dürüst olmam gerekirse bu beni de mutlu ederdi"

"Dürüst olmam gerekirse bu beni de mutlu ederdi"

"Orayı temizleyecek olan kişi için çok üzülüyorum"

"Orayı temizleyecek olan kişi için çok üzülüyorum"

"Ne kadar israf. Gerçekten aşırı iğrenç. Banyoda bile var"

"Ne kadar israf. Gerçekten aşırı iğrenç. Banyoda bile var"

"Hiç ama hiç tatlı değil"

"Hiç ama hiç tatlı değil"

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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