Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Hayatı Uzun Uzun Sorgulatan Acayip Kişiler
Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Görenlere Hayatı Uzun Uzun Sorgulatan Acayip Kişiler
Dövme birçok kişi için bir sanat dalı olsa da, bazıları estetikten oldukça uzak olup adeta göz yoruyor. Öyle ki, bu dövmeleri görenler uzun uzun hayatı sorgulayabiliyor. Pek çok kişi 'Acaba hangi dövmeyi yaptırsam?' diye düşünürken, birazdan göreceğiniz örnekler sizi dövme yaptırmaktan vazgeçirebilir!
Hazırsanız, başlayalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. NBA tutkunu bir arkadaşımız herhalde...
3. Çok şuursuz bir çalışma olmuş ama!
4. 👇
5. "Küçükken yaptırdığım ilk dövme"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bu kadarına gerek var mıydı?
7. Uzun uzun hayatı sorguladık...
8. Kelebek dövmesine farklı bir bakış açısı getirmiş...
9. "Arkadaşım dövmesinin çok sanatsal olduğunu düşünüyor"
10. Kelimeler kifayetsiz kalıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. 👇
12. "Bunu görmeyi hiç istemedim..."
13. "Bu geceki kabusum belli oldu"
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın