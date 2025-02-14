Kazada Kaybettiği Gözüne Dövme Yaptırmaya Karar Veren Adamın Son Hali İçinizi Isıtacak
Kazada Kaybettiği Gözüne Dövme Yaptırmaya Karar Veren Adamın Son Hali İçinizi Isıtacak
Hayatta birçok talihsizlik başımıza gelebilir, önemli olan ise bu durumu nasıl atlatabildiğimiz... Pavel isimli bir adamın başına gelenler ise hem trajik hem de neticesine yüzümüzde tebessüm oluşturan olaylardan bir tanesi. Elim bir kazada gözünü kaybeden Pavel, bu gözünün yerine başka bir göz dövmesi yaptırarak hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Bu süreçte yetenekli mi yetenekli bir dövmeciyle çalışan Pavel, sonrasında ise son derece mutlu olduğunu dile getirdi.
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Dövmeler, yalnızca görsel bir zevk sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bazen gerçek anlamda işlevsel bir rol üstelenebiliyor.
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Pavel isimli bu adamın deneyimi ise bu durumu kanıtlayan cinsten. Bundan birkaç yıl önce kaza geçirerek gözünü kaybeden adam, karşısına çıkan bir dövme sanatçısı sayesinde yepyeni bir hayata yelken açtı.
Öyle ya, trajik bir olay sonrası tutunacak bir dal ararız. Aslında Pavel'in yaptığı tam olarak da buydu. Kaybettiği gözünün yerine dövme yaptırma teklifi kendisine epey cazip gelmişti.
Ünlü dövme sanatçısı; Pavel için kolları sıvadı, eski fotoğraflarına baktı. Eski gözüne en yakın gözü resmetmeye başladı. Farklı pigmentler ve renkler kullanarak gerçek bir göz dövmesi yapmak istiyordu.
Aylar süren çizim çalışmalarından sonra Pavel koltuğa oturdu, kendisini sanatçıya bıraktı. Sonuçları ise epey şaşırtıcı oldu Pavel için.
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"Gerçekten harika oldu" nidalarıyla dövmeye olan hayranlığını dile getirmeyi de ihmal etmedi.
İşte, Pavel'in son hali...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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