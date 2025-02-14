Kazada Kaybettiği Gözüne Dövme Yaptırmaya Karar Veren Adamın Son Hali İçinizi Isıtacak

Hayatta birçok talihsizlik başımıza gelebilir, önemli olan ise bu durumu nasıl atlatabildiğimiz... Pavel isimli bir adamın başına gelenler ise hem trajik hem de neticesine yüzümüzde tebessüm oluşturan olaylardan bir tanesi. Elim bir kazada gözünü kaybeden Pavel, bu gözünün yerine başka bir göz dövmesi yaptırarak hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Bu süreçte yetenekli mi yetenekli bir dövmeciyle çalışan Pavel, sonrasında ise son derece mutlu olduğunu dile getirdi.