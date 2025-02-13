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Nişanlısından 1,5 Milyon TL'lik 'Altın Kemer' İsteyen Kişi Tartışma Yarattı!

Nişanlısından 1,5 Milyon TL'lik 'Altın Kemer' İsteyen Kişi Tartışma Yarattı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 13:18 Son Güncelleme: 13.02.2025 - 13:26

Nişan döneminde zaman zaman talihsizlikler yaşanabiliyor, özellikle maddiyat söz konusu olduğunda çiftler arasında tartışmalar çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde ise bir kişi, nişanlısının kendisinden 1,5 milyon TL değerinde 'altın kemer' talep etmesiyle adeta şok oldu. Bu olay, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.

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Evliliklerde zaman zaman maddiyat önemli bir konu olabiliyor. Partnerlerin birbirinden beklentileri "ütopik" olabiliyor.

Evliliklerde zaman zaman maddiyat önemli bir konu olabiliyor. Partnerlerin birbirinden beklentileri "ütopik" olabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da başına gelen bir olayı paylaştı. Nişanlısının kendisinden "altın kemer" istediğini dile getiren kullanıcı, "Ağır konuşmamak için kendimi zor tuttum" diyor.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da başına gelen bir olayı paylaştı. Nişanlısının kendisinden "altın kemer" istediğini dile getiren kullanıcı, "Ağır konuşmamak için kendimi zor tuttum" diyor.

İlişkilerde maddiyat bir problem olmamalı tabii ki. Fakat herkesin bütçesi farklı olabiliyor.

İlişkilerde maddiyat bir problem olmamalı tabii ki. Fakat herkesin bütçesi farklı olabiliyor.

Hele ki istenen kemer 1 milyon 500 bin TL'yi aşkın bir fiyata sahip olunca...

Hele ki istenen kemer 1 milyon 500 bin TL'yi aşkın bir fiyata sahip olunca...

Kullanıcılardan tepkiler gecikmedi. İşte gelen yorumlardan bazıları👇

Kullanıcılardan tepkiler gecikmedi. İşte gelen yorumlardan bazıları👇
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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