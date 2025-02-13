Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu: Ünlü Influencer'ın Binlerce Lira Dolandırılma Hikayesi

Günümüzde birbirinden farklı dolandırıcılık hikayeleriyle karşılaşıyoruz. 'Asla benim başıma gelmez' dediğimiz anda, kendimizi dolandırıcıların tuzağında bulabiliyoruz. İşte 29 yaşındaki influencer Abbie Blyth’in yaşadıkları tam da bunun bir örneği. Kurmak istediği iş için büyük bir sermaye ayıran Abbie, gelen bir telefonla hayatının altüst olacağını tahmin bile edemedi. Banka hesabından binlerce lirası çalınan influencer, o süreci gözyaşları içinde anlattı.

İşte detaylar...