Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu: Ünlü Influencer'ın Binlerce Lira Dolandırılma Hikayesi
Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu: Ünlü Influencer'ın Binlerce Lira Dolandırılma Hikayesi
Günümüzde birbirinden farklı dolandırıcılık hikayeleriyle karşılaşıyoruz. 'Asla benim başıma gelmez' dediğimiz anda, kendimizi dolandırıcıların tuzağında bulabiliyoruz. İşte 29 yaşındaki influencer Abbie Blyth’in yaşadıkları tam da bunun bir örneği. Kurmak istediği iş için büyük bir sermaye ayıran Abbie, gelen bir telefonla hayatının altüst olacağını tahmin bile edemedi. Banka hesabından binlerce lirası çalınan influencer, o süreci gözyaşları içinde anlattı.
İşte detaylar...
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29 yaşındaki Abbie Blyth isimli bir influencer, geçtiğimiz günlerde hayatının dönüm noktası olan dolandırılma hikayesini anlattı.
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Markasını kurmak için neredeyse 20 bin sterlin (yaklaşık 903 bin TL) para harcayan Abbie 2023 yılının baharına kadar maddi olarak stabil bir durumdaydı.
Fakat kendisini sürekli olarak arayan bir numara yüzünden hayatı 180 derece değişti. Bu numaraya hiçbir şekilde cevap vermediğini dile getiren kadın, sonrasında "banka" mesajları aldığını söyledi.
Binlerce sterlin "ödeme onayı" mesajlarını gören Abbie, sonrasında bu kişiler tarafından "manipüle" edildiğini ve bunların "inandırıcı" olduğunu söyledi.
İşte o anda tüm banka bilgilerini veren influencer, banka hesabını kontrol ettiğinde sadece 9.98 (450 TL) olduğunu gördü.
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Zaman kaybetmeden polise gidip şikayette bulunsa da Abbie, parasını geri alamadı. Bu saatten sonra yapabileceği tek şeyin üzerine bir bardak soğuk su içmek olduğunu acı bir şekilde fark etti.
O dönem müşteriler markasından aldığı ürünleri de iade etmeye başlamış, iadelerin parasını da kendi cebinden vermek zorunda kalmış.
Bir yıl içerisinde moda markasını genişletti, farklı koleksiyonlara imza attı. Abbie'nin yaşadıkları ise dolandırıcılık vakalarını bir kez daha gözler önüne serdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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