İkinci Defa Aldatıldı: Baştan Çıkarma Temalı İspanya Programında Sevgilisinin Yatak Odası Görüntülerini İzledi

Birçok ülkede ilginç reality şovlar ekranlara gelirken, en dikkat çekenlerden biri de farklı versiyonlarıyla ‘Temptation Island’ yarışması oldu. Programın İspanyol versiyonunda yaşananlar ise gündeme damga vurdu. Programın ikinci bölümünde Montoya, sevgilisinin kendisini ikinci kez aldatma anlarını izlemek zorunda kaldı. Bu olay sosyal medyada geniş yankı buldu.

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