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İkinci Defa Aldatıldı: Baştan Çıkarma Temalı İspanya Programında Sevgilisinin Yatak Odası Görüntülerini İzledi

İkinci Defa Aldatıldı: Baştan Çıkarma Temalı İspanya Programında Sevgilisinin Yatak Odası Görüntülerini İzledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 23:53

Birçok ülkede ilginç reality şovlar ekranlara gelirken, en dikkat çekenlerden biri de farklı versiyonlarıyla ‘Temptation Island’ yarışması oldu. Programın İspanyol versiyonunda yaşananlar ise gündeme damga vurdu. Programın ikinci bölümünde Montoya, sevgilisinin kendisini ikinci kez aldatma anlarını izlemek zorunda kaldı. Bu olay sosyal medyada geniş yankı buldu.

Detaylar...

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Amerika ve İngiltere'de "Temptation Island" isimli farklı ve şaşırtıcı konsepte sahip bir program var, belki duymuşsunuzdur.

Amerika ve İngiltere'de "Temptation Island" isimli farklı ve şaşırtıcı konsepte sahip bir program var, belki duymuşsunuzdur.

Yarışmanın konsepti "baştan çıkarma" üzerine kurulu. Yarışmaya katılanlar, birbirlerinin sevgilisini baştan çıkarmaya, kaba tabirle ayartmaya çalışıyor.

Yarışmanın konsepti "baştan çıkarma" üzerine kurulu. Yarışmaya katılanlar, birbirlerinin sevgilisini baştan çıkarmaya, kaba tabirle ayartmaya çalışıyor.

Öyle ki, ilk bölüm izleyicileri epey şaşırtmış ve kısa zamanda gözleri üzerine çekmişti. Detaylara burada yer vermiştik:

Programın ikinci bölümünde, Montoya isimli yarışmacının kız arkadaşını başka biriyle birlikte izlemek zorunda kaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Programın ikinci bölümünde, Montoya isimli yarışmacının kız arkadaşını başka biriyle birlikte izlemek zorunda kaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Üst üste iki hafta boyunca aldatılma olayı yaşayan Montoya, X aleminde gündem oldu.

Üst üste iki hafta boyunca aldatılma olayı yaşayan Montoya, X aleminde gündem oldu.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com
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"Günün ne kadar kötü geçerse geçsin, Montoya'nın daha kötü durumda olduğunu unutma"

"Günün ne kadar kötü geçerse geçsin, Montoya'nın daha kötü durumda olduğunu unutma"
twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com

"Montoya değilim ama beni bile travmatize etti"

"Montoya değilim ama beni bile travmatize etti"
twitter.com
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"Yapımcılar Montoya'ya kız arkadaşının 'onu aldattığını' izlettiriyorlar"

"Yapımcılar Montoya'ya kız arkadaşının 'onu aldattığını' izlettiriyorlar"
twitter.com

"Kameraman"

"Kameraman"
twitter.com

"Montoya intikam almalı"

"Montoya intikam almalı"
twitter.com

"Bu neden beni sinirlendirdi"

"Bu neden beni sinirlendirdi"
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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