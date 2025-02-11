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Snapchat Dünyanın En Uzun Streak'ini Paylaştı: Yıllarca Ara Vermeden Snapleşmişler!

Snapchat Dünyanın En Uzun Streak'ini Paylaştı: Yıllarca Ara Vermeden Snapleşmişler!

Snapchat
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 20:48

Snapchat'te herkesin bildiği bir kavram var: Streak. Yani, iki kişi arasında her gün karşılıklı olarak snap gönderme alışkanlığı. Peki, bir düşünün… Yıllarca her gün, ara vermeden devam eden bir streak? Snapchat, geçtiğimiz günlerde en uzun streakleri paylaştı. Listede aralıksız 3662 gün, yani yaklaşık 10 senedir snapleşen kişiler bile var!

İşte detaylar...

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Snapchat, yıllardır en çok kullanılan sosyal platformlardan bir tanesi. Özellikle yakın arkadaşlar arasında popüler olan Snapchat'te birçok anı biriktirilebiliyor.

Snapchat, yıllardır en çok kullanılan sosyal platformlardan bir tanesi. Özellikle yakın arkadaşlar arasında popüler olan Snapchat'te birçok anı biriktirilebiliyor.

Snapchat'in işleyişi aslında "seri" (streak) üzerine kurulu. Seri, iki kişi düzenli aralıklarla birbirine fotoğraf gönderdiğinde oluşuyor.

Snapchat'in işleyişi aslında "seri" (streak) üzerine kurulu. Seri, iki kişi düzenli aralıklarla birbirine fotoğraf gönderdiğinde oluşuyor.

Örneğin 15 gün aralıksız birbirine 'snap' gönderen arkadaşlar, totalde 15 gün seriye (streak) sahip oluyorlar.

Fakat bunu abartanlar yok değil! Snapchat, en çok seriye sahip olan kişileri listeledi.

Fakat bunu abartanlar yok değil! Snapchat, en çok seriye sahip olan kişileri listeledi.

Dünyanın en uzun serisi, 3662 günle (yaklaşık 10 yıl) Katie ve Erin çiftine ait.

Dünyanın en uzun serisi, 3662 günle (yaklaşık 10 yıl) Katie ve Erin çiftine ait.

Listenin sonundaki çift ise neredeyse 9 yıllık bir seriye sahip.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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