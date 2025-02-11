Snapchat Dünyanın En Uzun Streak'ini Paylaştı: Yıllarca Ara Vermeden Snapleşmişler!

Snapchat'te herkesin bildiği bir kavram var: Streak. Yani, iki kişi arasında her gün karşılıklı olarak snap gönderme alışkanlığı. Peki, bir düşünün… Yıllarca her gün, ara vermeden devam eden bir streak? Snapchat, geçtiğimiz günlerde en uzun streakleri paylaştı. Listede aralıksız 3662 gün, yani yaklaşık 10 senedir snapleşen kişiler bile var!

İşte detaylar...