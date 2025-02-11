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Göz Doktoru, Renk Değişikliği Operasyonundan Aldığı Para ile Dudak Uçuklattı

Göz Doktoru, Renk Değişikliği Operasyonundan Aldığı Para ile Dudak Uçuklattı

Doktor
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 19:35

Göz rengi değiştirme operasyonu Türkiye'de pek rövanşta olmasa da dünya genelinde tercih ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bir doktor, bu operasyonun detaylarını merak edenlerle paylaştı. Göz başına aldığı ücreti duyanlar ise uzun uzun hayatı sorguladı. Peki göz rengi değiştirme operasyonu süreci nasıl işliyor? Bir de Dr. Wachler'dan dinleyelim!

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Göz rengi değiştirme operasyonlarını belki duymuşsunuzdur. Farklı yöntemlerle istenilen göz rengi elde edilebiliyor.

Göz rengi değiştirme operasyonlarını belki duymuşsunuzdur. Farklı yöntemlerle istenilen göz rengi elde edilebiliyor.

Kur bazında baktığımızda Türkiye'de her ne kadar bu operasyonlar ucuz olsa da aynı durum yurt dışında geçerli değil.

Kur bazında baktığımızda Türkiye'de her ne kadar bu operasyonlar ucuz olsa da aynı durum yurt dışında geçerli değil.

Bir doktor, göz rengi değiştirme operasyonlarında her göz için 6 bin sterlin (268 bin TL) alıyor. Eğer Van kedisi olmak istemiyorsanız, iki gözünüzün rengini de değiştirmek için totalde 12 bin sterlin (yaklaşık 537 bin TL) ödemeniz gerekiyor.

Dr. Wachler, bu operasyonu "göz için yapılan bir estetik" olarak tanımlıyor. Ona göre, insanlar botoks, dudak dolgusu ya da burun estetiği yaptırırken, neden göz rengini değiştirmesinler ki?

Dr. Wachler, bu operasyonu "göz için yapılan bir estetik" olarak tanımlıyor. Ona göre, insanlar botoks, dudak dolgusu ya da burun estetiği yaptırırken, neden göz rengini değiştirmesinler ki?

"İşlem sonrasında hastalarım şaşkına dönüyor. İnanılmaz mutlu oluyorlar, bazen sevinçten ağlıyorlar," diye paylaştı.

"İşlem sonrasında hastalarım şaşkına dönüyor. İnanılmaz mutlu oluyorlar, bazen sevinçten ağlıyorlar," diye paylaştı.

Wachler, genel olarak işlemin 'çok güvenli' olduğunu ekledi.

Operasyon sonrası hastaların gözlerinde geçici bir ışık hassasiyeti ve kaşıntı olduğunu söyleyen doktor, operasyonun sürecini ve teknik detaylarını da aktarıyor.

Operasyon sonrası hastaların gözlerinde geçici bir ışık hassasiyeti ve kaşıntı olduğunu söyleyen doktor, operasyonun sürecini ve teknik detaylarını da aktarıyor.

İşlem, 'gelişmiş bir lazer' kullanılarak korneada dairesel şekilli bir tünel açılmasıyla başlıyor. Ardından, özel yapılmış aletler kullanılarak bu tünelin dış çapı, doğal bir görünüm için korneanın doğal kenarıyla eşleşecek şekilde genişletiliyor. Son olarak, göz rengini değiştirmek için tünellere mürekkep enjekte ediliyor.

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Dr. Wachler, renk değişikliğinin "anında" gerçekleştiğini belirtti ve işlemin sadece 20 dakika sürdüğünü, iyileşmenin ise bir gün içinde tamamlandığını ekledi.

Dr. Wachler, renk değişikliğinin "anında" gerçekleştiğini belirtti ve işlemin sadece 20 dakika sürdüğünü, iyileşmenin ise bir gün içinde tamamlandığını ekledi.

Renk seçenekleri arasında zümrüt yeşili, herdem yeşil, riviera mavisi ve Paris mavisi bulunuyor ancak en popüler renkler bal altın, çelik gri ve zeytin yeşili.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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