Göz Doktoru, Renk Değişikliği Operasyonundan Aldığı Para ile Dudak Uçuklattı

Bir doktor, göz rengi değiştirme operasyonlarında her göz için 6 bin sterlin (268 bin TL) alıyor. Eğer Van kedisi olmak istemiyorsanız, iki gözünüzün rengini de değiştirmek için totalde 12 bin sterlin (yaklaşık 537 bin TL) ödemeniz gerekiyor.