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Grammy Rekortmeni Şarkıcı Beyoncé, Pazartesi Günleri Asla Yemediği Şeyi Açıkladı

Grammy Rekortmeni Şarkıcı Beyoncé, Pazartesi Günleri Asla Yemediği Şeyi Açıkladı

Beyonce
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 17:22

Katıldığı Grammy Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Albümü' ödülünü kazanan Beyoncé, geçtiğimiz aylarda pazartesi günleri 'asla yemem' dediği şeyi açıklamıştı. Başarılı şarkıcının bu diyetiyle hayranlarını 'veganlığa' teşvik ettiği düşünülüyordu. Peki, Beyoncé'nin pazartesi günleri asla yemediği şey ne? Bu kararın arkasında nasıl bir motivasyon yatıyor? İsterseniz, sizleri aşağıya alalım...

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Yılların ikonik sanatçısı Beyoncé, geçtiğimiz günlerde Grammy'de adından bir kez daha söz ettirmişti.

Yılların ikonik sanatçısı Beyoncé, geçtiğimiz günlerde Grammy'de adından bir kez daha söz ettirmişti.

Cowboy Carter albümüyle "Yılın En İyi Albümü" dalında ödül kazanan başarılı şarkıcı, evliliğiyle de sık sık gündeme geliyor, kendisine adeta hayran bırakıyor.

Cowboy Carter albümüyle "Yılın En İyi Albümü" dalında ödül kazanan başarılı şarkıcı, evliliğiyle de sık sık gündeme geliyor, kendisine adeta hayran bırakıyor.

Şimdi Beyoncé'nin kariyerini bir kenara bırakıp, geçtiğimiz günlerde beslenme şekliyle alakalı yaptığı açıklamalarını konuşacağız.

Şimdi Beyoncé'nin kariyerini bir kenara bırakıp, geçtiğimiz günlerde beslenme şekliyle alakalı yaptığı açıklamalarını konuşacağız.

Hepimizin pazartesi sendromu var, Beyoncé de buna dahil! Başarılı şarkıcı, pazartesi günleri asla tüketmediği şeyleri açıkladı.

Hepimizin pazartesi sendromu var, Beyoncé de buna dahil! Başarılı şarkıcı, pazartesi günleri asla tüketmediği şeyleri açıkladı.

Instagram'da bir dönem yaptığı paylaşımda pazartesi günleri asla et tüketmediğini dile getiren şarkıcı, herkese bu diyet şeklini öneriyor.

Instagram'da bir dönem yaptığı paylaşımda pazartesi günleri asla et tüketmediğini dile getiren şarkıcı, herkese bu diyet şeklini öneriyor.
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Vegan olmamasına rağmen bitki bazlı diyet şekillerini de önermeyi ihmal etmiyor.

Vegan olmamasına rağmen bitki bazlı diyet şekillerini de önermeyi ihmal etmiyor.

Diyetisyenlere göre, 'Etsiz Pazartesi' tamamen zihniyetinizi değiştirip, daha fazla bitki bazlı protein tüketmeye yönelmekle ilgili. Böylece bu besinlerin sunduğu faydalardan yararlanabilirsiniz. Çoğumuzun alışık olmadığı bir şey olduğu için haftada sadece bir gün etsiz beslenmek, başlangıç için oldukça ulaşılabilir bir adım.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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