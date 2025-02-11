Grammy Rekortmeni Şarkıcı Beyoncé, Pazartesi Günleri Asla Yemediği Şeyi Açıkladı

Diyetisyenlere göre, 'Etsiz Pazartesi' tamamen zihniyetinizi değiştirip, daha fazla bitki bazlı protein tüketmeye yönelmekle ilgili. Böylece bu besinlerin sunduğu faydalardan yararlanabilirsiniz. Çoğumuzun alışık olmadığı bir şey olduğu için haftada sadece bir gün etsiz beslenmek, başlangıç için oldukça ulaşılabilir bir adım.