İlişkiler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler
İlişkiler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler
Zaman zaman ilişkiler hakkında içimize attığımız, dile getirmeye çekindiğimiz düşüncelerimiz olabilir. Her ne kadar bu fikirleri saklamaya çalışsak da eninde sonunda dilimizden dökülüveriyor. Bir kullanıcı da 'İlişkilerle ilgili linç edilebilecek fikirleriniz neler?' diye sordu. Diğer kullanıcılar ise cesurca bu fikirlerini paylaştı. Kim ne demiş, birlikte bakalım...
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Bir kullanıcı, ilişkiler hakkında linç edilebilecek fikirleri sordu.
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"Red flag gördüğünüz an ayrılın, çünkü asla düzelmez"
"Kurallardan hoşlanmıyorsanız bir ilişkide olamazsınız. Lütfen bekar kalın ve istediğinizi yapma özgürlüğüne sahip olun. Bir ilişkide, sürekli iletişim kurmalı, sürekli paylaşmalı, sürekli eylemlerinizin hesabını vermeli ve yanlış yaptığınızda sürekli özür dilemelisiniz!"
"Herhangi bir 'tipinizin' olması saçmalık"
"İlişki ancak bir erkek seni senden daha çok sevdiğinde yürür. Çünkü bir erkek için hissettikleri önemlidir. Ve bir kız için, ona hissettirdikleri önemlidir. Seni sevdiği sürece seni terk etmeyecek ve o da sevildiği sürece seni terk etmeyecektir."
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"Aşk diye bir şey yoktur. Sadece uyum vardır."
"İlişkiler sürprizlerle ve zorluklarla dolu, iki ucu keskin bir kılıç olabilir."
"İlişki yapmaya değmez, bekar kalın"
"Çoğu insan aşk istemez, rahatlık ister. Sessizliği dolduracak, yatağı ısıtacak ve saçmalıklarına onay verecek birini isterler. Gerçek aşk emek ister ve çoğu insan bunun için yaratılmamıştır"
"Sırf alışkanlık olduğu için biriyle kalmayın, özellikle de çocuklarınız varsa. Bu, iyilikten çok zarar verir. Mutlu ve yalnız olmak, birlikte olup toksik bir ilişkide kalmaktan iyidir. 👏"
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"Başkalarıyla olan ilişkinizle övünmek zorunda değilsiniz. İlişkinizi başkalarıyla karşılaştırıp rekabetçi hale getirmek zorunda değilsiniz."
"Birazcık kıskançlık her zaman iyidir"
"Bir ilişkiye başlamadan önce, ister maddi, ister ruhsal, ister duygusal, ister fiziksel olsun, önce kendiniz üzerinde çalışın. Partnerinizin sizi düzeltmesini bekleyemezsiniz. Bu her iki cinsiyet için de geçerlidir."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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