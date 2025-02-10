İlişkiler Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Zaman zaman ilişkiler hakkında içimize attığımız, dile getirmeye çekindiğimiz düşüncelerimiz olabilir. Her ne kadar bu fikirleri saklamaya çalışsak da eninde sonunda dilimizden dökülüveriyor. Bir kullanıcı da 'İlişkilerle ilgili linç edilebilecek fikirleriniz neler?' diye sordu. Diğer kullanıcılar ise cesurca bu fikirlerini paylaştı. Kim ne demiş, birlikte bakalım...