Bir Zamanlar Travmamız Olmuş, Anılarımızı Tekrar Canlandıran Şarkılar

Bazen bir şarkı, geçmişin acı veren anılarına dönüşür. O şarkıyı duyduğumuzda, travmalarımızı bir kez daha yaşarız. Kullanıcılar da bir zamanlar travmalarına dönüşen o şarkıları paylaştı. Şarkılar, bazı anıları tekrardan canlandırdı.

Gelin, beraber bakalım...