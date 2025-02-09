Bir Zamanlar Travmamız Olmuş, Anılarımızı Tekrar Canlandıran Şarkılar
Bir Zamanlar Travmamız Olmuş, Anılarımızı Tekrar Canlandıran Şarkılar
Bazen bir şarkı, geçmişin acı veren anılarına dönüşür. O şarkıyı duyduğumuzda, travmalarımızı bir kez daha yaşarız. Kullanıcılar da bir zamanlar travmalarına dönüşen o şarkıları paylaştı. Şarkılar, bazı anıları tekrardan canlandırdı.
Gelin, beraber bakalım...
Bir kullanıcı, "bir neslin travması" olan şarkıları sordu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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nostalji kokmuş buralar. aman Allah'ım.