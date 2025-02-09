onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bir Zamanlar Travmamız Olmuş, Anılarımızı Tekrar Canlandıran Şarkılar

Bir Zamanlar Travmamız Olmuş, Anılarımızı Tekrar Canlandıran Şarkılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.02.2025 - 00:35

Bazen bir şarkı, geçmişin acı veren anılarına dönüşür. O şarkıyı duyduğumuzda, travmalarımızı bir kez daha yaşarız. Kullanıcılar da bir zamanlar travmalarına dönüşen o şarkıları paylaştı. Şarkılar, bazı anıları tekrardan canlandırdı.

Gelin, beraber bakalım...

Bir kullanıcı, "bir neslin travması" olan şarkıları sordu.

Bir kullanıcı, "bir neslin travması" olan şarkıları sordu.
twitter.com

Bakalım, kullanıcıların travması olan o şarkılar hangileriymiş...

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

Sizin için "travma" olan o şarkı hangisi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
.

Nev - Sen Gibi ve Sukut-u Hayal Badem -Sen Ağlama Erkin Koray -İnan ki Gökhan Kırdar -Yerine Sevemem Gece Yolcuları -Unut Beni Gripin-Sen Gidiyorsun Grup 8... Devamını Gör

Emre Keskin

göz yaşım pıt

Deniz M

Hande Yener - Acı Veriyor 🥲 o klip, sözler aklıma geldikçe içim acıyor hala

Emre Keskin

nostalji kokmuş buralar. aman Allah'ım.