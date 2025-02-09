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Artık Her Yerdeler: Bilim İnsanları Antarktika’nın En Uzak Köşesinde Mikroplastiklere Rastladı

Artık Her Yerdeler: Bilim İnsanları Antarktika’nın En Uzak Köşesinde Mikroplastiklere Rastladı

Çevre Kirliliği
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.02.2025 - 22:06

Antarktika, dünyanın en uzak ve izole bölgelerinden biri olarak bilinir. Ancak bilim insanları, son yapılan bir araştırmada, bu uzak topraklarda mikroplastiklerin izlerine rastladı. Mikroplastik kirliliği, artık yalnızca büyük şehirler veya denizler gibi beklenen alanlarla sınırlı kalmıyor; Antarktika’nın en ücra köşelerinde bile bu zararlı parçacıklar var. Araştırmanın detayları için sizleri aşağıya alalım...👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
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Mikroplastikler hayatımızın her yerinde. Yediğimiz içtiğimiz hemen hemen her üründe mikroplastiklere rastlanabiliyor.

Mikroplastikler hayatımızın her yerinde. Yediğimiz içtiğimiz hemen hemen her üründe mikroplastiklere rastlanabiliyor.

Peki mikroplastik nedir, isterseniz bir hatırlayalım. Mikroplastikler, boyutları 5 milimetreden küçük plastik parçacıklardır. Büyük plastiklerin parçalanmasından veya kozmetik gibi mikro kristaller içeren ürünlerden meydana gelirler.

Peki mikroplastik nedir, isterseniz bir hatırlayalım. Mikroplastikler, boyutları 5 milimetreden küçük plastik parçacıklardır. Büyük plastiklerin parçalanmasından veya kozmetik gibi mikro kristaller içeren ürünlerden meydana gelirler.

Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde Antarktika’nın en ücra köşesinde mikroplastiklere rastladı. Bu keşif, tarihte mikroplastiklerin ilk kez bu kadar uzak bir noktada tespit edilmesi anlamına geliyor.

Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde Antarktika’nın en ücra köşesinde mikroplastiklere rastladı. Bu keşif, tarihte mikroplastiklerin ilk kez bu kadar uzak bir noktada tespit edilmesi anlamına geliyor.

Yapılan ilk analizler, mikroplastiklerin yerel kaynaklardan geldiğini gösteriyor.

Yapılan ilk analizler, mikroplastiklerin yerel kaynaklardan geldiğini gösteriyor.

'Bu durum açık hava kıyafetlerinden ya da kamp çevresindeki güvenli güzergahları işaretlemek için kullanılan ip ve bayraklardan kaynaklanabilir,' diyor BAS’ten (British Antarctic Survey) okyanus ekoloğu Dr. Clara Manno.

Asıl endişe verici olan nokta ise, mikroplastiklerin vahşi doğadaki etkisinin tam olarak bilinmemesi.

Asıl endişe verici olan nokta ise, mikroplastiklerin vahşi doğadaki etkisinin tam olarak bilinmemesi.

'Antarktika’ya giren malzemelere yönelik sıkı düzenlemelere rağmen bulgularımız, en uzak ve sıkı kontrol altındaki alanlarda bile mikroplastik kirliliğinin mevcut olduğunu ortaya koyuyor,' diyor çalışmanın ortak yazarı Dr. Kirstie Jones-Williams.

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"Bu da plastik kirliliğinin ne kadar yaygın olduğunu ve Dünya’da hiçbir yerin gerçekten 'tertemiz' kalmadığını gözler önüne seriyor."

"Bu da plastik kirliliğinin ne kadar yaygın olduğunu ve Dünya’da hiçbir yerin gerçekten 'tertemiz' kalmadığını gözler önüne seriyor."

Araştırma için bilim insanları, Güney Kutbu’ndaki iki uzak bölge olan Union Buzulu ve Schanz Buzulu'ndaki üç saha kampından alınan örnekleri inceledi.

Araştırma için bilim insanları, Güney Kutbu’ndaki iki uzak bölge olan Union Buzulu ve Schanz Buzulu'ndaki üç saha kampından alınan örnekleri inceledi.

Yaptıkları analiz, karın içinde litre başına 73 ile 3.099 partikül arasında değişen mikroplastik yoğunlukları tespit etti.

Partiküllerin büyük çoğunluğu (yüzde 95) 50 mikrometreden daha küçüktü, yani çoğu insan hücresinin boyutuna denk geliyor.

"Aslında, bu kar örneklerinde mikroplastik yoğunluğunun, Antarktika kar örneklerine yönelik önceki çalışmalardan 100 kat daha fazla olduğunu bulduk."

Üç site boyunca yapılan incelemelerde, araştırmacılar poliamid (tekstil ürünlerinde kullanılan), polietilen tereftalat (şişe ve ambalajlarda bulunan), polietilen ve sentetik lastik gibi birkaç yaygın plastik türünü tespit etti.

Araştırmacılar, mikroplastiklerin yerel kaynaklardan geldiğine inansalar da bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyorlar.

Araştırmacılar, mikroplastiklerin yerel kaynaklardan geldiğine inansalar da bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyorlar.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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