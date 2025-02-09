Artık Her Yerdeler: Bilim İnsanları Antarktika’nın En Uzak Köşesinde Mikroplastiklere Rastladı

Antarktika, dünyanın en uzak ve izole bölgelerinden biri olarak bilinir. Ancak bilim insanları, son yapılan bir araştırmada, bu uzak topraklarda mikroplastiklerin izlerine rastladı. Mikroplastik kirliliği, artık yalnızca büyük şehirler veya denizler gibi beklenen alanlarla sınırlı kalmıyor; Antarktika’nın en ücra köşelerinde bile bu zararlı parçacıklar var. Araştırmanın detayları için sizleri aşağıya alalım...👇