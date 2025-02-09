Yürek Burkan Kötü Hislerini Anlatarak Haklılıklarını Kanıtlayan Kullanıcılar
Yürek Burkan Kötü Hislerini Anlatarak Haklılıklarını Kanıtlayan Kullanıcılar
Hepimizin hayatında kalbimize saplanan, içimizi acıtan anlar olmuştur. Bazı hisler vardır ki tarif etmek bile zordur, ama yaşayan bilir. Sosyal medyada bu duyguları samimiyetle paylaşan kullanıcılar, 'Böyle bir his tarif et' akımına katılarak yürek burkan birbirinden kötü hisleri tarif etti. Kullanıcılar, haklılıklarını bir kez daha kanıtladı.
İşte detaylar...
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Gelin, bu video diğer kullanıcılara neler hissettirmiş beraber bakalım...
Konunun fiziksel koşmayla alakası yok...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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