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Yaşam
Yürek Burkan Kötü Hislerini Anlatarak Haklılıklarını Kanıtlayan Kullanıcılar

Yürek Burkan Kötü Hislerini Anlatarak Haklılıklarını Kanıtlayan Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.02.2025 - 18:29

Hepimizin hayatında kalbimize saplanan, içimizi acıtan anlar olmuştur. Bazı hisler vardır ki tarif etmek bile zordur, ama yaşayan bilir. Sosyal medyada bu duyguları samimiyetle paylaşan kullanıcılar, 'Böyle bir his tarif et' akımına katılarak yürek burkan birbirinden kötü hisleri tarif etti. Kullanıcılar, haklılıklarını bir kez daha kanıtladı.

İşte detaylar...

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Bir kullanıcı, "Böyle hissettiren bir şey tarif et" diyerek bir gönderi paylaştı.

Gelin, bu video diğer kullanıcılara neler hissettirmiş beraber bakalım...

Gelin, bu video diğer kullanıcılara neler hissettirmiş beraber bakalım...
twitter.com

Konunun fiziksel koşmayla alakası yok...

Konunun fiziksel koşmayla alakası yok...
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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