Yürek Burkan Kötü Hislerini Anlatarak Haklılıklarını Kanıtlayan Kullanıcılar

Hepimizin hayatında kalbimize saplanan, içimizi acıtan anlar olmuştur. Bazı hisler vardır ki tarif etmek bile zordur, ama yaşayan bilir. Sosyal medyada bu duyguları samimiyetle paylaşan kullanıcılar, 'Böyle bir his tarif et' akımına katılarak yürek burkan birbirinden kötü hisleri tarif etti. Kullanıcılar, haklılıklarını bir kez daha kanıtladı.

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