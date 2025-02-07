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Kullanıcılara 'Kapatın Kardeşim Anısı Var' Dedirten, Buram Buram Nostalji Kokan Şarkılar

Kullanıcılara 'Kapatın Kardeşim Anısı Var' Dedirten, Buram Buram Nostalji Kokan Şarkılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.02.2025 - 01:08

Bazı şarkılar vardır ki, bizi geçmişe götürür, eski anıları tekrar yaşatır. O anlardan birinde kendimizi, 'Kardeşim, kapat o şarkıyı anısı var' derken bulmamız hiç de şaşırtıcı olmaz. Peki, kullanıcıların 'o' şarkısı hangisi? Gelin, birlikte keşfedelim...

Bazı şarkılar vardır ki bizi bazı anılara götürür, zamanda yolcuğa çıkarır. Hatta zaman zaman kendimizi, "Kardeşim, kapat o şarkıyı anısı var" derken bile bulabiliriz.

Bazı şarkılar vardır ki bizi bazı anılara götürür, zamanda yolcuğa çıkarır. Hatta zaman zaman kendimizi, "Kardeşim, kapat o şarkıyı anısı var" derken bile bulabiliriz.

Peki kullanıcıların "o" şarkısı hangisi? Gelin, beraber bakalım...

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Sizin için "o" şarkı hangisi?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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