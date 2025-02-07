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İsviçre'de 3500 Yıl Önce Yapılmış Bronz Protez Elin Arkasındaki İlginç Hikaye

İsviçre'de 3500 Yıl Önce Yapılmış Bronz Protez Elin Arkasındaki İlginç Hikaye

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.02.2025 - 00:27

2017 yılında İsviçre’nin Biel Gölü yakınlarında gerçekleştirilen bir keşif, arkeoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Metal dedektörleriyle çalışan hazine avcıları, 3,500 yıl öncesine ait bir bronz protez el bulmuştu. Peki bu protez el bize o zamanın insanları hakkında ne anlatıyor? Gelin, o protez elin arkasındaki ilginç hikayeye beraber bakalım...

Kaynak: https://allthatsinteresting.com/switz...
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2017’de İsviçre’nin Bern kantonunda, Biel Gölü yakınlarında metal dedektörleriyle keşif yapan hazine avcıları, bronzdan yapılmış bir protez el bulmuştu.

2017’de İsviçre’nin Bern kantonunda, Biel Gölü yakınlarında metal dedektörleriyle keşif yapan hazine avcıları, bronzdan yapılmış bir protez el bulmuştu.

Beraberinde bronz bir hançer ve kaburga kemiği de bulunan bu el, inceleme için Bern Arkeoloji Servisi’ne teslim edilmişti.

Yaklaşık yarım kilo ağırlığındaki bronz elin bilek kısmında altın yaldızlı bir manşet bulunuyordu. İçindeki bağlantı mekanizması, elin bir yere monte edilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştı.

Yaklaşık yarım kilo ağırlığındaki bronz elin bilek kısmında altın yaldızlı bir manşet bulunuyordu. İçindeki bağlantı mekanizması, elin bir yere monte edilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştı.

Yapılan radyokarbon testi, altın yaldızın bileğe yapıştırıldığı tutkalın M.Ö. 1400-1500 yıllarına, yani Orta Tunç Çağı’na ait olduğunu ortaya koydu.

“Daha önce böyle bir şey görmemiştik,” diyor Bern Arkeoloji Servisi Antik Tarih ve Roma Arkeolojisi Bölümü Başkanı Andrea Schaer.

“Daha önce böyle bir şey görmemiştik,” diyor Bern Arkeoloji Servisi Antik Tarih ve Roma Arkeolojisi Bölümü Başkanı Andrea Schaer.

“Elin ne olduğunu ya da gerçekten orijinal olup olmadığını bile anlamakta zorlandık.”

Schaer’e göre bu el, bir kişinin statüsünü simgeliyor olabilir ve öldüğünde onunla birlikte gömülmüş olabilir. Bunun, kişinin hayattayken kaybettiği bir elin yerine yapılmış olabileceğini de ekliyor.

Schaer’e göre bu el, bir kişinin statüsünü simgeliyor olabilir ve öldüğünde onunla birlikte gömülmüş olabilir. Bunun, kişinin hayattayken kaybettiği bir elin yerine yapılmış olabileceğini de ekliyor.

Ancak protezin oldukça narin olması, onun günlük kullanım için tasarlanmadığını gösteriyor. Alternatif olarak, bu elin bir heykelin parçası, asa gibi bir sopanın ucuna takılmış ya da törensel bir amaçla protez olarak kullanılmış olabileceği düşünülüyor.

“Tunç Çağı’na ait binlerce mezar incelendi ancak buna benzer bir şey hiç bulunmadı. Bu da onu gerçekten özel kılıyor,” diyor Anıt Koruma ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Stefan Hochuli.

“Tunç Çağı’na ait binlerce mezar incelendi ancak buna benzer bir şey hiç bulunmadı. Bu da onu gerçekten özel kılıyor,” diyor Anıt Koruma ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Stefan Hochuli.

“Bu keşif, o dönemin toplumsal ve ruhani dünyasına ışık tutuyor. Üstelik düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir dünya olduğunu gösteriyor.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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