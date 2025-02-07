İsviçre'de 3500 Yıl Önce Yapılmış Bronz Protez Elin Arkasındaki İlginç Hikaye
İsviçre'de 3500 Yıl Önce Yapılmış Bronz Protez Elin Arkasındaki İlginç Hikaye
Kaynak: https://allthatsinteresting.com/switz...
2017 yılında İsviçre’nin Biel Gölü yakınlarında gerçekleştirilen bir keşif, arkeoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Metal dedektörleriyle çalışan hazine avcıları, 3,500 yıl öncesine ait bir bronz protez el bulmuştu. Peki bu protez el bize o zamanın insanları hakkında ne anlatıyor? Gelin, o protez elin arkasındaki ilginç hikayeye beraber bakalım...
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2017’de İsviçre’nin Bern kantonunda, Biel Gölü yakınlarında metal dedektörleriyle keşif yapan hazine avcıları, bronzdan yapılmış bir protez el bulmuştu.
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Yaklaşık yarım kilo ağırlığındaki bronz elin bilek kısmında altın yaldızlı bir manşet bulunuyordu. İçindeki bağlantı mekanizması, elin bir yere monte edilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştı.
“Daha önce böyle bir şey görmemiştik,” diyor Bern Arkeoloji Servisi Antik Tarih ve Roma Arkeolojisi Bölümü Başkanı Andrea Schaer.
Schaer’e göre bu el, bir kişinin statüsünü simgeliyor olabilir ve öldüğünde onunla birlikte gömülmüş olabilir. Bunun, kişinin hayattayken kaybettiği bir elin yerine yapılmış olabileceğini de ekliyor.
“Tunç Çağı’na ait binlerce mezar incelendi ancak buna benzer bir şey hiç bulunmadı. Bu da onu gerçekten özel kılıyor,” diyor Anıt Koruma ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Stefan Hochuli.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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