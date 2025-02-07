Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Hepimiz biliyoruz ki Instagram, anılarımızı paylaşmak için sıkça kullandığımız bir platform. Ancak bazı kullanıcılar, fotoğraflarına ufak dokunuşlar yapmakla yetinmeyip işi abartarak kendilerini bambaşka biri haline getirebiliyor. Öyle ki, görenler 'Bu gerçekten aynı kişi mi?' diye düşünmeden edemiyor! Peki, photoshopun dozunu kaçırıp gerçeklik algımızla oynayan bu paylaşımlar nasıl görünüyor? Gelin, birlikte göz atalım! 👇
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1. İlk olarak isterseniz, ünlü bir isimle başlayalım!
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2. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar...
3. "Anatomi dersleri herkese öğretilmeli"
4. Umarız ironidir!
5. 👇
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6. Photoshop olduğu inanılmaz belli oluyor...
7. Nasıl yani?
8. "Bir şeyler yolunda değil gibi..."
9. Çantaya dikkat!
10. "Günün korkunçluk seviyesi"
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11. Tatsız bir çalışma olmuş!
12. "Kendisi benim çok yakın bir arkadaşım. Eğer fotoğraflarında photoshop olduğunu söylerseniz morali bozuluyor"
13. "Zaman makinesinde geri gitmek"
14. "Bu kadar photoshop'a ne gerek vardı diye sorguladık"
15. Siz neler düşünüyorsunuz?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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