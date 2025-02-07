"Dünyanın En Güzel Kadını" Olduğu İçin Kendisiyle Tanışmak İsteyen Erkeklere Belirli Şartlar Koşan Kadın

Zaman zaman ilişkilerde ilginç talepler ve sıra dışı dinamikler karşımıza çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde, kendisini 'dünyanın en güzel kadını' olarak tanımlayan bir kadın, ilişki kriterlerini açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. Kendisinden hoşlanan erkeklere bazı şartlar koşan kadın, ilk olarak her ay düzenli bir ödeme yapılmasını istiyor ve bu talebin gerekçesini oldukça net bir şekilde ifade ediyor.

İşte detaylar...