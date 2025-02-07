"Dünyanın En Güzel Kadını" Olduğu İçin Kendisiyle Tanışmak İsteyen Erkeklere Belirli Şartlar Koşan Kadın
"Dünyanın En Güzel Kadını" Olduğu İçin Kendisiyle Tanışmak İsteyen Erkeklere Belirli Şartlar Koşan Kadın
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Zaman zaman ilişkilerde ilginç talepler ve sıra dışı dinamikler karşımıza çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde, kendisini 'dünyanın en güzel kadını' olarak tanımlayan bir kadın, ilişki kriterlerini açıklayarak dikkatleri üzerine çekti. Kendisinden hoşlanan erkeklere bazı şartlar koşan kadın, ilk olarak her ay düzenli bir ödeme yapılmasını istiyor ve bu talebin gerekçesini oldukça net bir şekilde ifade ediyor.
İşte detaylar...
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Herkesin uzun ilişkilere bakış açısı farklı. Bu nedenle de iki tarafın beklentileri zaman zaman farklılık gösterebiliyor.
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Janaina isimli bir kadının ise uzun ilişkiden beklentisi epey farklı! Kendisini "Dünyanın en güzel kadını" olarak gören Jana, birliktelik yaşamak isteyen erkeklere büyük bir şart koşuyor.
Bunun için ilk olarak buluşmak isteyen erkeklerin en az 25 yaşında ve tek yaşaması gerektiğini söylüyor.
Bu erkeklerin de aylık 4 bin sterlin (179 bin TL) "güzellik ödemesi" yapması gerektiğini söylüyor.
Hep yanlış erkeklerle buluşmaya çıktığı çok miktarda para ve zaman kaybettiğini dile getiren kadın, standartlarını bir üst noktaya taşıdığını söylüyor.
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Janaina, flört uygulamalarını “çok fazla” kullanan erkeklerin yanı sıra “nezaketten yoksun ve bakım için çok fazla zaman harcayan” erkeklere karşı da temkinli olduğunu dile getiriyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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