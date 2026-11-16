İndirim Festivalinde Ev Satın Aldı: Ödediği Tutar 200 TL Bile Değil
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Çin'deki Çifte 11 alışveriş festivalinde ülkenin doğusundan bir kişi, kuzeydoğudaki bir daireyi 11 yuana, yani 1,70 dolara satın aldı. Daire Heilongjiang eyaletinde bulunuyor ve 68 metrekare büyüklüğünde. Bir ay süren festival, Çin'in Kara Cuma karşılığı olarak biliniyor. Olay ilgi çekince bir avukat, bu kadar ucuz konutların gizli sorunlar taşıyabileceği konusunda uyardı.
Daire, festival sırasında çevrimiçi açık artırmayla 11 yuana satıldı.
Avukat, bu kadar ucuz evlerin gizli sorunlar taşıyabileceğini söylüyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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