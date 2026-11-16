Çin'deki Çifte 11 alışveriş festivalinde ülkenin doğusundan bir kişi, kuzeydoğudaki bir daireyi 11 yuana, yani 1,70 dolara satın aldı. Daire Heilongjiang eyaletinde bulunuyor ve 68 metrekare büyüklüğünde. Bir ay süren festival, Çin'in Kara Cuma karşılığı olarak biliniyor. Olay ilgi çekince bir avukat, bu kadar ucuz konutların gizli sorunlar taşıyabileceği konusunda uyardı.

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