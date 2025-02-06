Kadın Olduğu İçin Belirli Aralıklarla Kocasından Ücret Talep Eden Kadından İlginç Açıklamalar

Bazı evliliklerde ilginç dinamiklerle karşılaşsak da, Camilla isimli bir kadının geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vurdu. Kadın olduğu için kocasından belirli aralıklarla ücret, kendi tabiriyle 'vergi' talep ettiğini söyleyen Camilla, bu uygulamayı tüm kadınlara da öneriyor. Bakalım, siz bu konuda ne düşüneceksiniz?

İşte detaylar...