Kadın Olduğu İçin Belirli Aralıklarla Kocasından Ücret Talep Eden Kadından İlginç Açıklamalar
Kadın Olduğu İçin Belirli Aralıklarla Kocasından Ücret Talep Eden Kadından İlginç Açıklamalar
Bazı evliliklerde ilginç dinamiklerle karşılaşsak da, Camilla isimli bir kadının geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vurdu. Kadın olduğu için kocasından belirli aralıklarla ücret, kendi tabiriyle 'vergi' talep ettiğini söyleyen Camilla, bu uygulamayı tüm kadınlara da öneriyor. Bakalım, siz bu konuda ne düşüneceksiniz?
İşte detaylar...
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Evliliklerde bazı ilginç dinamiklerle karşılaşabiliyoruz. Bu dinamikler zaman zaman maddi zaman zaman da manevi olabiliyor.
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Camilla isimli bir kadın da kocasıyla olan evliliğini anlatarak tam anlamıyla dumur etti. Kocasından belirli aralıklarla ücret, kendi tabiriyle de "vergi" aldığını söyleyen kadın süreci en ince detayına kadar anlatıyor.
Tüm kadınların da kocalarından vergi alması gerektiğini tavsiye eden kadın, bu paraları da kıyafet alışverişi ve tırnakları için harcadığını dile getiriyor.
Kocasının vücut yapısının değişmediğini belirterek, "Hala regl oluyorum, üstüne üstlük çocuklarıma bakıyorum" diyerek, kocasından aldığı "vergiyi" savunuyor.
"Açıkça söylemek gerekirse, ben bir kadın olduğum için çok şey yaşadım, oysa kocam tam olarak aynı kaldı. Bu adil değil. Ve kocam bunun adil olmadığını kabul edebilecek kadar olgun," diyerek, bu yüzden artık güzellik harcamaları ve alışveriş için kendisine ödeme yaptığına dikkat çekti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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