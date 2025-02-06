Şubat Ayında Duygusal Dönüşüm Yaşayarak Yeni Başlangıçlar Yapacak Burçlar

18 Şubat’tan itibaren Balık sezonu, Koç burcunu duygusal bir dönüşüm sürecine sokuyor. Bilinçaltı açığa çıkarken, eski korkular, güvensizlikler ve kaygılar yüzeye çıkabilir. Bu değişimler zorlayıcı olsa da, geçmişi bırakıp şimdiyi yaşamak ve duyguları bastırmamak gerekiyor. Bu süreçte kendine nazik olmak ve duygusal olarak daha derin bir bakış açısı kazanmak önemli. Koç, bu ay içsel bir yolculuğa çıkacak.