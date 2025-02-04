"Cimri Erkek En Büyük Musibettir" Diyen Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
"Cimri Erkek En Büyük Musibettir" Diyen Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Cinsiyetten bağımsız olarak paylaşımcı olmak her zaman büyük bir artıdır. İster arkadaşlıkta ister romantik ilişkilerde cimri insanlar pek sevilmez. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 'Cimri erkek en büyük musibettir.' diyerek sosyal medyada ortalığı karıştırdı! Kimi bu sözlere katılırken, kimileri de tepki gösterdi.
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Sizler de takdir edersiniz ki uzun ilişkilerde paranın lafı asla yapılmamalı. Hayat müşterek, aşkın açamayacağı kapı yok.
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Tutumlu olmak ve cimri olmak arasındaki o ince çizgiyi de biliyorsunuzdur. Bazı tanıdıklarımız cimri olabiliyor, özellikle bu kişi partnerimizse işin tadı tuzu kalmıyor.
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, "Cimri adam en büyük müsibettir" diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?
Cimriliğin "dişil" olduğunu savunanlar da vardı...
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Cinsiyetten bağımsız tabi!
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Tespit👍
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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