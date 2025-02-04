"Cimri Erkek En Büyük Musibettir" Diyen Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Cinsiyetten bağımsız olarak paylaşımcı olmak her zaman büyük bir artıdır. İster arkadaşlıkta ister romantik ilişkilerde cimri insanlar pek sevilmez. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 'Cimri erkek en büyük musibettir.' diyerek sosyal medyada ortalığı karıştırdı! Kimi bu sözlere katılırken, kimileri de tepki gösterdi.