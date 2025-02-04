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"Bunun Adı Vicdansızlık": Doktorunun Muayene Ücretine Zam Yapmasından Dem Vuran Kullanıcı Tartışma Yarattı

"Bunun Adı Vicdansızlık": Doktorunun Muayene Ücretine Zam Yapmasından Dem Vuran Kullanıcı Tartışma Yarattı

Enflasyon Doktor
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 20:25

Günümüzde enflasyon nedeniyle fiyat algılarımız bulanıklaşabiliyor. Zamanla ütopik rakamlar bile gözümüze küçük görünmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, İzmir’de gittiği doktorun sürekli muayene ücretlerine zam yaptığını söyleyerek durumu eleştirdi. Kullanıcıya göre bu fiyatlar oldukça pahalıydı ancak birçok kişi bu rakamları makul buldu. Kullanıcı bunu vicdansızlık ve sömürü olarak değerlendirirken, bazıları aynı fikirde değildi.  

Detaylar içeriğin devamında...

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Sizler de takdir edersiniz ki özel kliniklerde muayene olmak zaman zaman pahalıya patlayabiliyor. Hatta bazen öyle bir faturayla karşılaşabiliyoruz ki, gözlerimize inanamıyoruz.

Sizler de takdir edersiniz ki özel kliniklerde muayene olmak zaman zaman pahalıya patlayabiliyor. Hatta bazen öyle bir faturayla karşılaşabiliyoruz ki, gözlerimize inanamıyoruz.

@kierkegaard54 kullanıcı adına sahip bir kullanıcı da İzmir'de gittiği bir doktordan bahsetti. Aslında konu hem muayene ücreti, hem de kendisinin tabiriyle "sömürü".

@kierkegaard54 kullanıcı adına sahip bir kullanıcı da İzmir'de gittiği bir doktordan bahsetti. Aslında konu hem muayene ücreti, hem de kendisinin tabiriyle "sömürü".

"İzmir'de bir doktor var. Kendisine 2022'de gittik ilk. Özel muayenehanesine, 400 lira verdik. Bugün randevu almak için aradım, en erken Haziran ayına verdi ve 9000 lira istiyor."

"İzmir'de bir doktor var. Kendisine 2022'de gittik ilk. Özel muayenehanesine, 400 lira verdik. Bugün randevu almak için aradım, en erken Haziran ayına verdi ve 9000 lira istiyor."

6 ayda bir doktorun muayene ücretlerine zam yaptığını söyleyen kullanıcı, "O tarihten bu yana aşağı yukarı her altı ayda bir gittik. En son Kasım ayında gitmemiz gerekiyordu ama biz iptal etmiştik, şimdi tekrar gitmemiz gerekiyor. Ve bu her altı ayda bir gidişimizde zamlı ücret verdik. Hiç sekmedi." diyor.

6 ayda bir doktorun muayene ücretlerine zam yaptığını söyleyen kullanıcı, "O tarihten bu yana aşağı yukarı her altı ayda bir gittik. En son Kasım ayında gitmemiz gerekiyordu ama biz iptal etmiştik, şimdi tekrar gitmemiz gerekiyor. Ve bu her altı ayda bir gidişimizde zamlı ücret verdik. Hiç sekmedi." diyor.

"Branşını yazmak istemiyorum, niye gittiğimizi de. Ama bunun adı vicdansızlık. Kusura bakmayın. Ben bu parayı verebilirim ama pek çok ailenin ne şartlarda verdiğini de biliyorum."

"Branşını yazmak istemiyorum, niye gittiğimizi de. Ama bunun adı vicdansızlık. Kusura bakmayın. Ben bu parayı verebilirim ama pek çok ailenin ne şartlarda verdiğini de biliyorum."
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"Ve gitmeyeceğim. Başka bir doktor bulacağım, gerekirse İstanbul ya da Ankara'da ama ona gitmeyeceğim. Yol parasıyla vs belki aynı ücreti vereceğim, belki daha fazla ama bu arsızlığı beslemek istemiyorum. Yazık gerçekten. Aç gözlülük. Bıktım gerçekten. Laf da söylenmiyor. İnsanların mecburiyetleri böyle sömürülmez." diyerek sözlerini noktalayan kullanıcıya birbirinden farklı yorumlar geldi.

"Ve gitmeyeceğim. Başka bir doktor bulacağım, gerekirse İstanbul ya da Ankara'da ama ona gitmeyeceğim. Yol parasıyla vs belki aynı ücreti vereceğim, belki daha fazla ama bu arsızlığı beslemek istemiyorum. Yazık gerçekten. Aç gözlülük. Bıktım gerçekten. Laf da söylenmiyor. İnsanların mecburiyetleri böyle sömürülmez." diyerek sözlerini noktalayan kullanıcıya birbirinden farklı yorumlar geldi.

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Sömürü, vicdansızlık belki de enflasyon... Peki diğer kullanıcılar ne diyor?

Sömürü, vicdansızlık belki de enflasyon... Peki diğer kullanıcılar ne diyor?
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"Neden kamuda tutamıyoruz?"👇

"Neden kamuda tutamıyoruz?"👇
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"Viyana'dan bile pahalı"

"Viyana'dan bile pahalı"
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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