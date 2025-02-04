"Bunun Adı Vicdansızlık": Doktorunun Muayene Ücretine Zam Yapmasından Dem Vuran Kullanıcı Tartışma Yarattı

Günümüzde enflasyon nedeniyle fiyat algılarımız bulanıklaşabiliyor. Zamanla ütopik rakamlar bile gözümüze küçük görünmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, İzmir’de gittiği doktorun sürekli muayene ücretlerine zam yaptığını söyleyerek durumu eleştirdi. Kullanıcıya göre bu fiyatlar oldukça pahalıydı ancak birçok kişi bu rakamları makul buldu. Kullanıcı bunu vicdansızlık ve sömürü olarak değerlendirirken, bazıları aynı fikirde değildi.

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