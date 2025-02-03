Kalıcı Makyaj Yaptırmak İsterken Alerjik Reaksiyon Geçirip Bambaşka Birine Dönüşen Kadın

Manchester'da yaşayan 21 yaşındaki Tash Evans, kalıcı dudak makyajı yaptırırken beklenmedik bir alerjik reaksiyon geçirdi. İşlem sırasında dudakları şişmeye başladı ancak uyuşuk olduğu için durumun ciddiyetini fark etmedi. Aynaya baktığında ise adeta şok yaşadı. Kendini Monsters Inc filmindeki Fungus karakterine benzeten Tash, yaşadığı bu ilginç anları sosyal medyada paylaşınca milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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