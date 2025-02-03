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Kalıcı Makyaj Yaptırmak İsterken Alerjik Reaksiyon Geçirip Bambaşka Birine Dönüşen Kadın

Kalıcı Makyaj Yaptırmak İsterken Alerjik Reaksiyon Geçirip Bambaşka Birine Dönüşen Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 14:31

Manchester'da yaşayan 21 yaşındaki Tash Evans, kalıcı dudak makyajı yaptırırken beklenmedik bir alerjik reaksiyon geçirdi. İşlem sırasında dudakları şişmeye başladı ancak uyuşuk olduğu için durumun ciddiyetini fark etmedi. Aynaya baktığında ise adeta şok yaşadı. Kendini Monsters Inc filmindeki Fungus karakterine benzeten Tash, yaşadığı bu ilginç anları sosyal medyada paylaşınca milyonlarca kişi tarafından izlendi.

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.bristolpost.co.uk/news/uk...
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Kalıcı makyaj son dönemlerde rövanşta olan uygulamalardan bir tanesi. Genellikle fazla komplikasyona rastlanmıyor.

Kalıcı makyaj son dönemlerde rövanşta olan uygulamalardan bir tanesi. Genellikle fazla komplikasyona rastlanmıyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde Tash isimli bir kadının başına gelenler kalıcı makyaja tövbe ettirecek cinsten desek abartmayız.

Fakat geçtiğimiz günlerde Tash isimli bir kadının başına gelenler kalıcı makyaja tövbe ettirecek cinsten desek abartmayız.

Tash, geçmişte üst dudağına dolgu yaptırdığı ancak alt dudağında hiç alerjik reaksiyon yaşamadığı için kalıcı dudak rengi (lip blush) yaptırmaya karar vermiş.

Tash, geçmişte üst dudağına dolgu yaptırdığı ancak alt dudağında hiç alerjik reaksiyon yaşamadığı için kalıcı dudak rengi (lip blush) yaptırmaya karar vermiş.

Dolgunun dudak konturunu 'bulanıklaştırdığını' düşündüğü için bu kararı almış. İşlem sonrası, dudakları iki gün boyunca şiş kalmış; evden çıktığında hatta bir markete giderken bile maske takmak zorunda kalmış.

Tash, 18 Ocak'ta Manchester'da yapılan dudak makyajı seansında, uygulamanın bir buçuk saatlik süresi boyunca şişmenin başladığını fark etmiş. İşlem sırasında dudakları uyuşturulmuş olduğundan, başlangıçta normalden şişkin olduklarını düşünmüş ancak aynada kendine baktığında, dudaklarının beklenmedik şekilde şişmiş olduğunu görünce şok olmuş.

Tash, 18 Ocak'ta Manchester'da yapılan dudak makyajı seansında, uygulamanın bir buçuk saatlik süresi boyunca şişmenin başladığını fark etmiş. İşlem sırasında dudakları uyuşturulmuş olduğundan, başlangıçta normalden şişkin olduklarını düşünmüş ancak aynada kendine baktığında, dudaklarının beklenmedik şekilde şişmiş olduğunu görünce şok olmuş.

Tash, "Monsters Inc filmindeki Fungus karakterine benziyordum; filmde kötü karakter, bir çığlık çıkarma makinesine sıkışınca dudakları devasa bir hal alıyor" diyerek durumu esprili bir dille anlattı.

Tash, "Monsters Inc filmindeki Fungus karakterine benziyordum; filmde kötü karakter, bir çığlık çıkarma makinesine sıkışınca dudakları devasa bir hal alıyor" diyerek durumu esprili bir dille anlattı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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