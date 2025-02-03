Erkek Arkadaşının "Dating App" Kullandığını Fark Ettikten Sonra İlginç Bir Tepkiyle Karşılaşan Kadın
Erkek Arkadaşının "Dating App" Kullandığını Fark Ettikten Sonra İlginç Bir Tepkiyle Karşılaşan Kadın
Kaynak: https://www.reddit.com/r/relationship...
Bir ilişkide güven en önemli unsurlardan biridir. Partnerinizin hala flört uygulamalarında aktif olduğunu öğrenmek ise bu güveni sarsacak en büyük durumlardan biri olabilir. Bir kadın, erkek arkadaşının yıllardır bu uygulamaları kullanmaya devam ettiğini keşfettiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ancak onu asıl şaşırtan şey, adamın kendini savunmak için kullandığı sözler oldu.
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Uzun süreli ilişkilerde sadakat son derece önemli. Eğer iki taraf da birbirini seviyorsa hayatını birbirlerine adamalı.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, 10 yıllık erkek arkadaşının "flört uygulaması" kullandığını öğrendi. Çift terapisi esnasında bunu itiraf eden adam, kendini de savunmayı ihmal etmedi.
Bunun sadece bir "oyun" olduğunu söyleyen adam, kız arkadaşını tam anlamıyla şoke etti.
“Onu bununla yüzleştirdim, bana ‘Uygulamaları silebilirim, sadece insanların tiplerine bakıyordum’ ve ‘Bu sadece bir oyun gibi bir şey’ dedi. Sonra hemen konuyu değiştirmeye çalışıp benim hatalarımı sıralamaya başladı, üstüne de ‘aslında tek yapmamız gereken daha iyi iletişim kurmak’ falan dedi.”
Bir hafta sonra, kadın evdeki bilgisayardan adamın ‘uygulamalar nasıl gizlenir’ diye Google’da arama yaptığını fark etti. Yetmedi, aradan daha birkaç gün geçmeden gizlice iki yeni flört profili açtığını öğrendi.
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“Ona bunu gördüğümü söyledim, ama o da bana ‘onu takip ettiğimi’ ve ‘özel hayatını ihlal ettiğimi’ söyledi. Uygulamaları sadece mutlu hissetmek için kullandığını söyledi ve bir süre görüşmememiz gerektiğini ekledi. Ben mi yanlış düşünüyorum? Bana göre bu düpedüz aldatmak.”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Birde simdi bu çıktı ciftler arasinda özel hayatın ihlali. Özel hayat istiyorsan o hayata birini sokma o zaman kardeşim. Ciftlerden biro digerini aldatiyor a... Devamını Gör