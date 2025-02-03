Erkek Arkadaşının "Dating App" Kullandığını Fark Ettikten Sonra İlginç Bir Tepkiyle Karşılaşan Kadın

Bir ilişkide güven en önemli unsurlardan biridir. Partnerinizin hala flört uygulamalarında aktif olduğunu öğrenmek ise bu güveni sarsacak en büyük durumlardan biri olabilir. Bir kadın, erkek arkadaşının yıllardır bu uygulamaları kullanmaya devam ettiğini keşfettiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ancak onu asıl şaşırtan şey, adamın kendini savunmak için kullandığı sözler oldu.