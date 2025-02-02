Boşanma Avukatı En Az Aldatan Meslek Gruplarını Açıkladı: Hangi Meslekler Daha Güvenilir?
Boşanma Avukatı En Az Aldatan Meslek Gruplarını Açıkladı: Hangi Meslekler Daha Güvenilir?
Kaynak: https://nypost.com/2025/01/31/lifesty...
Boşanma avukatı Kate Simonds, yıllar süren deneyimleri ve davalarından elde ettiği verilerle, hangi meslek gruplarının ilişkilerde daha sadık olduğunu açıkladı. Arizona merkezli Simonds Law Group’un kurucu ortağı olan Simonds, boşanma süreçlerinde sıkça karşılaştığı meslek gruplarını analiz ederek, bazı işlerin sadakat açısından daha güvenilir olduğunu belirtti. Peki, hangi meslekler aldatma oranı en düşük olanlar arasında yer alıyor? İşte boşanma avukatlarının gözlemlerine göre en sadık meslekler…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun süreli ilişkilerde aldatılmak gerçekten nahoş bir durum. "Bu adam beni asla bırakmaz" dediğiniz anda sırtınızdan bıçaklanabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat bugün aldatmanın biraz daha "teknik" tarafına göz atacağız. Kate Simonds isimli bir boşanma avukatı, aldatmayan erkeklerin çalıştığı sektörleri ele aldı.
Avukatın verilerine göre, muhasebeciler, eczacılar, çiftçiler ilişkide epey güvenilir meslek gruplarından. Asla ama asla aldatmıyorlarmış.
Avukatın bundan önce paylaştığı "sadık meslek grupları" listesinde askerler, pilotlar ve uçuş görevlileri yer alıyordu.
“Herkesin en iyi halini sergilediği, birlikte öğle yemeği yediği ve düzenli kahve molaları verdiği bir yer olarak iş yeri, kaçınılmaz bir şekilde ilişkilerin filizlenmesi için verimli bir zemin oluşturur.” diyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O’Brien, verilerin fiziksel ilişkilerin yanı sıra duygusal ilişkilerin de yaygın olduğunu gösterdiğini ve insanların işlerinin yoğunluğunu ve zorluklarını anlayan meslektaşlarına ilgi duyduğunu da ekledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın