Boşanma Avukatı En Az Aldatan Meslek Gruplarını Açıkladı: Hangi Meslekler Daha Güvenilir?

Boşanma avukatı Kate Simonds, yıllar süren deneyimleri ve davalarından elde ettiği verilerle, hangi meslek gruplarının ilişkilerde daha sadık olduğunu açıkladı. Arizona merkezli Simonds Law Group’un kurucu ortağı olan Simonds, boşanma süreçlerinde sıkça karşılaştığı meslek gruplarını analiz ederek, bazı işlerin sadakat açısından daha güvenilir olduğunu belirtti. Peki, hangi meslekler aldatma oranı en düşük olanlar arasında yer alıyor? İşte boşanma avukatlarının gözlemlerine göre en sadık meslekler…