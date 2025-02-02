Yıllardır Sakladıkları Karanlık Sırlarını İtiraf Ederek Şaşkınlığa Sebep Olmuş Kullanıcılar
Yıllardır Sakladıkları Karanlık Sırlarını İtiraf Ederek Şaşkınlığa Sebep Olmuş Kullanıcılar
Hepimizin içinde sakladığı küçük ya da büyük sırları vardır. Bazen bunları sonsuza kadar gizli tutmaya çalışsak da içimizi dökmek istediğimiz anlar olur. İşte tam da böyle bir anda, bir kullanıcı diğerlerine en karanlık sırlarını sordu. Cevaplar geldikçe ortalık iyice karıştı!
İşte o itiraflar…
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Bir kullanıcı, diğer kullanıcılardan karanlık sırlarını itiraf etmelerini istedi.
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Meğerse ne çok kirli çamaşır varmış🫢. Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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