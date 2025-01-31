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Gördükten Sonra Anlamak İçin Bir Daha Bakmak İsteyeceğiniz Birbirinden İlginç Görseller

Gördükten Sonra Anlamak İçin Bir Daha Bakmak İsteyeceğiniz Birbirinden İlginç Görseller

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.01.2025 - 23:17

Bazı görseller vardır ki, büyüleyiciliğiyle sadece bir kez bakmaya yetmiyor; her seferinde sizi yeniden kendine çekiyor. Bu görseller hem çekim açılarıyla hem de ilginç hikayeleriyle tam anlamıyla büyüleyen cinsten! Bu görselleri daha önce görmediğinizi iddia ettiğimiz pek bi' acayip ve büyüleyici o görsellere buyurun beraber göz atalım...

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/angelicaamar...
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1. Köpeğe arkadan ışık vurursa...

1. Köpeğe arkadan ışık vurursa...

2. Şeker kaplamalı turta!

2. Şeker kaplamalı turta!

3. Normal bir teneke sanarken konserve çıkan o içecek...

3. Normal bir teneke sanarken konserve çıkan o içecek...

4. Ortak bir banyoda kullanılan ortak bir sabun...

4. Ortak bir banyoda kullanılan ortak bir sabun...

5. İsveç'te karşılaşılan bir gökkuşağı bulutu.

5. İsveç'te karşılaşılan bir gökkuşağı bulutu.
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6. Yırtıcı bir hayvan gibi dursa da sadece bir bitki aslında.

6. Yırtıcı bir hayvan gibi dursa da sadece bir bitki aslında.

7. Tuvalet fırçasında filizlenen bir bitki.

7. Tuvalet fırçasında filizlenen bir bitki.

8. Rakun mu, kedi mi?

8. Rakun mu, kedi mi?

9. Sanki bir vadiden ilham alınmış gibi duran yüzüklük.

9. Sanki bir vadiden ilham alınmış gibi duran yüzüklük.

10. Banyo neden çerçeveli fotoğrafla kaplı?

10. Banyo neden çerçeveli fotoğrafla kaplı?
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11. Gölge oyunu dersek:

11. Gölge oyunu dersek:

12. Ürkütücü!

12. Ürkütücü!

13. Aslında bu bir fotoğraf kolajı değil. Gölgenin keskinliği.

13. Aslında bu bir fotoğraf kolajı değil. Gölgenin keskinliği.

14. Bu nasıl kavun?

14. Bu nasıl kavun?

15. Böyle kardan adam olmaz olsun!

15. Böyle kardan adam olmaz olsun!
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16. Göz kamaştıran bir çiçek.

16. Göz kamaştıran bir çiçek.

17. "Noel'den sonra elflere ne mi oluyor?"

17. "Noel'den sonra elflere ne mi oluyor?"

18. Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu?

18. Sizin en beğendiğiniz hangisi oldu?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Hepsi çok iyi 4/ Bu sabun yerinden çıkıyor mu kavun gibi ne biçim sabun 😅