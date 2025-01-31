Ocak Ayının Neredeyse 1 Yıl Sürmesinden Dem Vuran Kullanıcılardan Haklı Tepkiler
Ocak Ayının Neredeyse 1 Yıl Sürmesinden Dem Vuran Kullanıcılardan Haklı Tepkiler
Havadan mı sudan mı bilinmez ama 2025’e girişimiz epey olaylı oldu! Üstelik Ocak ayı bir türlü bitmek bilmedi, hepimizi maddi manevi süründürerek resmen uzadıkça uzadı. 😂 Bu duruma isyan eden kullanıcılar da Twitter’ı (X) adeta salladı. Peki, Ocak ayının bitmemesine isyan edenler neler yazmış? Gelin, hep birlikte göz atalım!
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Fark ettiyseniz 2025 yılının ilk ayı Ocak adeta bitmek bilmedi. Sanki Ocak ve Şubat ayını art arda yaşadık gibi hissettik.
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Yalnız değiliz! Ocak ayının neredeyse bir asır gibi sürdüğünü dile getiren kullanıcılar da çoğunlukta.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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