Ocak Ayının Neredeyse 1 Yıl Sürmesinden Dem Vuran Kullanıcılardan Haklı Tepkiler

Havadan mı sudan mı bilinmez ama 2025’e girişimiz epey olaylı oldu! Üstelik Ocak ayı bir türlü bitmek bilmedi, hepimizi maddi manevi süründürerek resmen uzadıkça uzadı. 😂 Bu duruma isyan eden kullanıcılar da Twitter’ı (X) adeta salladı. Peki, Ocak ayının bitmemesine isyan edenler neler yazmış? Gelin, hep birlikte göz atalım!