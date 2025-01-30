"Erkekler Ne İstiyor?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Kendilerine Hak Verdiren Kişiler
"Erkekler Ne İstiyor?" Sorusuna Verdikleri Cevaplarla Kendilerine Hak Verdiren Kişiler
Herkesin büyük ya da küçük birçok isteği var. Peki, erkekler ne istiyor? Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı bu soruyu sordu, gelen yanıtlar ise pek çok kişinin iç sesine tercüman oldu. Ortaya hem güldüren hem de düşündüren cevaplar çıktı.
İşte detaylar...
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Bir kullanıcı, "Bu erkekler ne istiyor?" diye sordu...
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Peki erkekler ne istiyor?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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