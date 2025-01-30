Uçakta Boş Koltuk Bulma Sanatı: En Sakin ve En Rahat Uçuş İçin Nereye Oturmalısınız?

Uçak yolculukları, özellikle yanınızdaki kişilerin rahatsız edici olması ya da tuvalet için kalkmak zorunda kaldığınızda tüm sırayı ayağa kaldırmak gibi küçük ama can sıkıcı detaylarla zorlaşabiliyor. Eğer siz de uçuş sırasında yalnız kalmak ve rahatça dinlenmek istiyorsanız, eski kabin memuru ve TikTok fenomeni Jeenie Weenie’nin paylaştığı tüyolar tam size göre.

İşte detaylar...