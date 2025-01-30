Uçakta Boş Koltuk Bulma Sanatı: En Sakin ve En Rahat Uçuş İçin Nereye Oturmalısınız?
Uçakta Boş Koltuk Bulma Sanatı: En Sakin ve En Rahat Uçuş İçin Nereye Oturmalısınız?
Uçak yolculukları, özellikle yanınızdaki kişilerin rahatsız edici olması ya da tuvalet için kalkmak zorunda kaldığınızda tüm sırayı ayağa kaldırmak gibi küçük ama can sıkıcı detaylarla zorlaşabiliyor. Eğer siz de uçuş sırasında yalnız kalmak ve rahatça dinlenmek istiyorsanız, eski kabin memuru ve TikTok fenomeni Jeenie Weenie’nin paylaştığı tüyolar tam size göre.
İşte detaylar...
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Uzun süren uçak yolculuklarında seçtiğimiz koltuk büyük önem taşıyor. Çünkü bu koltuk nedeniyle rezil de olabiliriz vezir de...
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Eski bir uçuş görevlisi de uçağın hangi kısmından koltuk almamız gerektiğini söyledi. Peki hangi koltuk daha rahat ve konforlu bir yolculuk sunuyor?
Bilet satın alırken uçaklardaki arka koltukların en son dolduğunu fark etmişsinizdir. Uçuş görevlisine göre bunun sebebi arkadaki koltukların hiç yatmaması ya da daha az yatması.
Jeenie’ye göre, özellikle uzun uçuşlarda arka sıradaki ya da bölümlerin sonundaki koltukları seçmek iyi bir fikir değil, çünkü genellikle yaslanma mesafesi kısıtlı oluyor. Ama eğer uçuşunuz kısaysa ve en büyük önceliğiniz boş bir sıra yakalamaksa, uçağın en arka bölümleri iyi bir seçenek olabilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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