Yaklaşık 500'e Yakın Estetik Operasyon Geçiren Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Son zamnalarda estetik operasyonlara bağlı yaşanan komplikasyonlarla alakalı birçok haber okuyoruz. Fakat Elaina isimli bir kadın, yıllardır toplamda 500'e yakın operasyon geçirerek estetiği adeta bir tutulu haline getirdiğini ile getiriyor. İnsanların sokaktan geçerken kendisine dik dik baktığından dem vuran kadın, 'Kimseyi takmıyorum, olduğum kişiyle mutluyum' diyor. Gelin, o kadının dumur eden açıklamalarına hep beraber bakalım...