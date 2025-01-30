Yaklaşık 500'e Yakın Estetik Operasyon Geçiren Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Yaklaşık 500'e Yakın Estetik Operasyon Geçiren Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Son zamnalarda estetik operasyonlara bağlı yaşanan komplikasyonlarla alakalı birçok haber okuyoruz. Fakat Elaina isimli bir kadın, yıllardır toplamda 500'e yakın operasyon geçirerek estetiği adeta bir tutulu haline getirdiğini ile getiriyor. İnsanların sokaktan geçerken kendisine dik dik baktığından dem vuran kadın, 'Kimseyi takmıyorum, olduğum kişiyle mutluyum' diyor. Gelin, o kadının dumur eden açıklamalarına hep beraber bakalım...
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Sizler de takdir edersiniz ki son zamanlarda estetik operasyon geçirenlerin sayısı bi' hayli arttı. Bu bazı kişiler için adeta "bağımlılık" düzeyinde desek abartmayız.
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Elaina isimli bir kadın da bu isimlerden bir tanesi. Kendisi, geçirdiği estetik operasyonlara totalde 200 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon 800 bin Tl) harcamış.
500'e yakın operasyon geçiren kadın, bunu atta bir "tutku" haline getirdiğini söylüyor.
"İnsanlar sürekli bana dik dik bakıyor, kadınların benimle sorunu var" diyen kadın, olduğu kişiyle gurur duyduğunu dile getiriyor.
"Çoğu insan beğenmiyor ama benim için bu bir yaşam tarzı." diyen kadın eleştirileri hiçbir şekilde aldırmıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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