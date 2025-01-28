Değişim, Yenilik ve Özgürlük Zamanı: Merkür'ün Geçişinden En Çok Etkilenecek Burçlar

Merkür’ün Kova burcuna girişi, bu burcu en çok etkiliyor. Hayat yolunda önemli değişiklikler yapmaları gereken bir dönemdeler. Kova burcu, geleceği için yeni yollar keşfetmeli ve gelişmek için gerekli bilgi ve becerilere odaklanmalı. Pluto’nun etkisiyle, değişim ve geçişlerin getirdiği rahatsızlıklarla yüzleşmek gerekiyor. Tatlı acı vedalar veya bitişler, uzun vadede iyiliklerini sağlayacak. Kapıları kapatmak zor olsa da, Kova burcu daha fazla özgürlük bulacak ve kim olduklarını, kim olmak istediklerini keşfedecek.