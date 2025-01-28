Şarkının Neredeyse Tamamında Havladığı Yeni Şarkısıyla Lvbel C5, Spotify "En İyi 50" Listesinin İlk Sırasında!
Şarkının Neredeyse Tamamında Havladığı Yeni Şarkısıyla Lvbel C5, Spotify "En İyi 50" Listesinin İlk Sırasında!
Son zamanlarda ülke olarak zorlu bir dönemden geçiyor olabiliriz ve bu durum bazen müzik zevkimize de yansıyor. Gaz Pedal şarkısıyla hafızalarımıza kazınan Lvbel C5, bu kez ilginç bir single'ıyla gündemde. Şarkısının neredeyse tamamında havlayan Lvbel C5, 'HAVHAVHAV' adlı yeni şarkısıyla büyük bir dikkat çekmişti. Şimdi de Spotify’ın 'En İyi 50' listesinde zirveye yerleşen bu şarkı, tepkilerin odağında.
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Lvbel C5'i birçoğumuz tanıyoruzdur. Gaz Pedal şarkısıyla popülaritesini artıran şarkıcı, lirikal yeteneğiyle (!) de epey dikkat çeken isimlerden bir tanesi.
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Lvbel C5'in bizlere bıraktığı yeni şaheseri (!) ise HAVHAVHAV şarkısı. Şarkıyı defalarca dinlesek de ne anlattığına pek de anlam veremediğimiz bu şarkısı son günlerde epey konuşuluyor.
Lvbel C5'in HAVHAVHAV şarkısı ise Spotfiy'ın En İyi 50 listesinde ilk sıraya girdi. Bu durum sosyal medyada tepki çekti.
Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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