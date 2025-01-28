Şarkının Neredeyse Tamamında Havladığı Yeni Şarkısıyla Lvbel C5, Spotify "En İyi 50" Listesinin İlk Sırasında!

Son zamanlarda ülke olarak zorlu bir dönemden geçiyor olabiliriz ve bu durum bazen müzik zevkimize de yansıyor. Gaz Pedal şarkısıyla hafızalarımıza kazınan Lvbel C5, bu kez ilginç bir single'ıyla gündemde. Şarkısının neredeyse tamamında havlayan Lvbel C5, 'HAVHAVHAV' adlı yeni şarkısıyla büyük bir dikkat çekmişti. Şimdi de Spotify’ın 'En İyi 50' listesinde zirveye yerleşen bu şarkı, tepkilerin odağında.