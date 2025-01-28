Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Göz Altı Dolgusu Yaptırmak İsteyen Kadının Başına Gelenler Sizi Estetik Yaptırmaya Tövbe Ettirecek

Göz Altı Dolgusu Yaptırmak İsteyen Kadının Başına Gelenler Sizi Estetik Yaptırmaya Tövbe Ettirecek

Estetik Cerrah
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 22:30

Bir kadının doğum günü öncesi yaptırdığı göz altı dolgusu, tatilini kabusa çevirdi. Şiddetli ağrılarla başlayan süreç, yüzünün patlayıp irinin akmasıyla sonuçlandı. Hastane koridorlarında çare arayan kadın, yaşadıklarıyla adeta estetiğin karanlık yüzünü gördü. Kadının bu süreçte yaşadığı şeyler, sizi estetik yaptırmaya tövbe ettirebilir!

Kaynak: https://www.independent.co.uk/life-st...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Göz altı ışık dolgusu, son zamanların trendlerinden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki birçok kişinin bu operasyonlardan geçirdiğini biliyoruz.

Göz altı ışık dolgusu, son zamanların trendlerinden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki birçok kişinin bu operasyonlardan geçirdiğini biliyoruz.

Fakat Lauren Bateman isimli bir kadının başına gelenler ödümüzü koparan cinsten desek abartmayız. İsterseniz, en başından anlatalım.

Fakat Lauren Bateman isimli bir kadının başına gelenler ödümüzü koparan cinsten desek abartmayız. İsterseniz, en başından anlatalım.

Kadın, en yakın arkadaşının 21. yaş günü için Kıbrıs’ta beş günlük bir tatil planlıyor. Gitmeden önce her şeyin mükemmel olmasını istiyorlar; kıyafet alışverişine çıkıyorlar, saçlarını yaptırıyorlar. Ama bu kadın bir adım daha ileri gidip göz altı dolgusu yaptırmaya karar veriyor.

Dolgu işlemini bir Instagram hesabı üzerinden bulduğu, pek de profesyonel olmayan birine yaptırıyor. Kadın, bu kişinin tıbbi bir geçmişi olmadığını biliyor ama daha önce arkadaşlarına da dolgu yapmış ve bir sorun çıkmamış. Hatta bu kişi yılbaşı için özel kampanyalar yapıyormuş, o yüzden “Tamam, bu sefer de sorun olmaz” diye düşünüp dolgu yaptırıyor.

Dolgu işlemini bir Instagram hesabı üzerinden bulduğu, pek de profesyonel olmayan birine yaptırıyor. Kadın, bu kişinin tıbbi bir geçmişi olmadığını biliyor ama daha önce arkadaşlarına da dolgu yapmış ve bir sorun çıkmamış. Hatta bu kişi yılbaşı için özel kampanyalar yapıyormuş, o yüzden “Tamam, bu sefer de sorun olmaz” diye düşünüp dolgu yaptırıyor.

Başta her şey yolunda gibi görünüyor ama birkaç gün sonra kadının yüzü şişmeye başlıyor. Sağ gözünün altı ağrımaya başlıyor, ancak bunu dolgu sonrası yaşanan normal bir şişlik olarak düşünüp önemsemiyor. Ağrılar dayanılmaz bir hal aldığında, dolgu işlemini yapan kadını arayıp video görüşmesi yapıyor. Görüştüğü kişi, “Merak etme, şişlik geçer” diyerek kadını rahatlatıyor.

Başta her şey yolunda gibi görünüyor ama birkaç gün sonra kadının yüzü şişmeye başlıyor. Sağ gözünün altı ağrımaya başlıyor, ancak bunu dolgu sonrası yaşanan normal bir şişlik olarak düşünüp önemsemiyor. Ağrılar dayanılmaz bir hal aldığında, dolgu işlemini yapan kadını arayıp video görüşmesi yapıyor. Görüştüğü kişi, “Merak etme, şişlik geçer” diyerek kadını rahatlatıyor.

Kıbrıs’a vardığında dayanılmaz ağrılarla soluğu bir hastanede alıyor. Ancak doktor, göz altı dolgusu nedir pek anlamıyor ve bunun sadece bir alerji olabileceğini düşünüp kadına ağrı kesici veriyor. Kadın, tatilin geri kalanını otelde ağlayarak ya da şişmiş yüzünü aynada kontrol ederek geçiriyor.

Kıbrıs’a vardığında dayanılmaz ağrılarla soluğu bir hastanede alıyor. Ancak doktor, göz altı dolgusu nedir pek anlamıyor ve bunun sadece bir alerji olabileceğini düşünüp kadına ağrı kesici veriyor. Kadın, tatilin geri kalanını otelde ağlayarak ya da şişmiş yüzünü aynada kontrol ederek geçiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sonunda tatil bitiyor ve kadın İngiltere’ye dönüyor. Döner dönmez kendini acil servise atıyor. Ancak orada da pek ciddiye alınmıyor ve eve antibiyotiklerle gönderiliyor. Fakat ertesi gün, artık dayanacak gücü kalmadığı için tekrar hastaneye gidiyor. “Ne olur bu ağrıyı geçirin" diye çığlık atıyor.

Sonunda tatil bitiyor ve kadın İngiltere’ye dönüyor. Döner dönmez kendini acil servise atıyor. Ancak orada da pek ciddiye alınmıyor ve eve antibiyotiklerle gönderiliyor. Fakat ertesi gün, artık dayanacak gücü kalmadığı için tekrar hastaneye gidiyor. “Ne olur bu ağrıyı geçirin" diye çığlık atıyor.

Ve o anda, triyaj alanında yanağı patlıyor. Yüzünden irin akmaya başlıyor. Kadın o an tarifsiz bir korkuya kapılıyor. Büyükannesi, hemen hastaneye gelip ona destek oluyor. Doktorlar nihayet durumu ciddiye alıyor ve kadını ameliyata alıyorlar.

Ve o anda, triyaj alanında yanağı patlıyor. Yüzünden irin akmaya başlıyor. Kadın o an tarifsiz bir korkuya kapılıyor. Büyükannesi, hemen hastaneye gelip ona destek oluyor. Doktorlar nihayet durumu ciddiye alıyor ve kadını ameliyata alıyorlar.

Ameliyat sırasında yüzündeki iltihabı boşaltıyorlar ama geride büyük bir yara izi kalıyor. Kadın, uzun bir süre boyunca yüzündeki bu iz yüzünden dışarı bile çıkamıyor. Neyse ki aylar sonra yara tamamen iyileşiyor ve izi yalnızca dikkatli bakıldığında görülebiliyor.

Ameliyat sırasında yüzündeki iltihabı boşaltıyorlar ama geride büyük bir yara izi kalıyor. Kadın, uzun bir süre boyunca yüzündeki bu iz yüzünden dışarı bile çıkamıyor. Neyse ki aylar sonra yara tamamen iyileşiyor ve izi yalnızca dikkatli bakıldığında görülebiliyor.

Not: Görsel temsilidir.

Bu olaydan sonra bir süre dolgu yaptırmaktan vazgeçiyor ama daha sonra tekrar başlıyor. Her ne kadar göz altı dolgusu yaptırmayı bıraksa da dudak, çene ve yanak dolgularını düzenli olarak yaptırmaya devam ediyor. “Evet, büyük bir hata yaptım ama dolgu beni kendimle daha mutlu ediyor” diyor.

Bu olaydan sonra bir süre dolgu yaptırmaktan vazgeçiyor ama daha sonra tekrar başlıyor. Her ne kadar göz altı dolgusu yaptırmayı bıraksa da dudak, çene ve yanak dolgularını düzenli olarak yaptırmaya devam ediyor. “Evet, büyük bir hata yaptım ama dolgu beni kendimle daha mutlu ediyor” diyor.

Kendisine geçmiş olsun diliyoruz...

Peki siz neler düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın