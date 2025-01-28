Göz Altı Dolgusu Yaptırmak İsteyen Kadının Başına Gelenler Sizi Estetik Yaptırmaya Tövbe Ettirecek

Kadın, en yakın arkadaşının 21. yaş günü için Kıbrıs’ta beş günlük bir tatil planlıyor. Gitmeden önce her şeyin mükemmel olmasını istiyorlar; kıyafet alışverişine çıkıyorlar, saçlarını yaptırıyorlar. Ama bu kadın bir adım daha ileri gidip göz altı dolgusu yaptırmaya karar veriyor.