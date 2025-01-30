Antalya'da Kıyıya Vuran Köpekbalığının Bezgin Halleri Goygoycuların Diline Fena Düştü
Antalya'da Kıyıya Vuran Köpekbalığının Bezgin Halleri Goygoycuların Diline Fena Düştü
Geçtiğimiz günlerde Antalya'da kıyıya vuran bir köpekbalığının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bir adam tarafından tekrar denize gönderilmeye çalışılan balığın, bezgin bir ifadeyle akıbetini beklediği anlar ise goygoycuların diline düştü.
İşte detaylar...
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Antalya'da kıyıya vuran bir köpekbalığını tekrardan denize gönderen adam gündem oldu.
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Balığın o zorlu anları ise goygoy malzemesi oldu.
Yorumlara geçmeden önce isterseniz o videoyu beraber izleyelim:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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