Bahşiş Alamadığı İçin Müşteriyi "Zehirlemekle" Tehdit Eden Kurye Asabınızı Fena Bozacak

ABD’deki bahşiş kültürünü bilirsiniz; bazen bahşiş verilmediğinde işler tatsızlaşabiliyor. Geçtiğimiz günlerde viral olan bir videoda ise bir kurye, online bahşiş almadığı için müşterinin yemeğinin içine bir not koyarak onu adeta tehdit etti. Kuryenin bu tavrı izleyenleri çileden çıkardı.

İşte detaylar...