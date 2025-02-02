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Bahşiş Alamadığı İçin Müşteriyi "Zehirlemekle" Tehdit Eden Kurye Asabınızı Fena Bozacak

Bahşiş Alamadığı İçin Müşteriyi "Zehirlemekle" Tehdit Eden Kurye Asabınızı Fena Bozacak

Amerika Birleşik Devletleri Bahşiş
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 20:42

ABD’deki bahşiş kültürünü bilirsiniz; bazen bahşiş verilmediğinde işler tatsızlaşabiliyor. Geçtiğimiz günlerde viral olan bir videoda ise bir kurye, online bahşiş almadığı için müşterinin yemeğinin içine bir not koyarak onu adeta tehdit etti. Kuryenin bu tavrı izleyenleri çileden çıkardı.  

İşte detaylar...

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Türkiye'de pek olmasa da bahşiş kültürü dünyada epey yaygın. Özellikle ABD'de bahşiş bazı eyaletlerde neredeyse zorunlu.

Türkiye'de pek olmasa da bahşiş kültürü dünyada epey yaygın. Özellikle ABD'de bahşiş bazı eyaletlerde neredeyse zorunlu.

Geçtiğimiz günlerde viral olan bir video da bu durumu gözler önüne serdi. Bir kadın, online sipariş verdiği mekanın kuryesine "online bahşiş" vermediği için ortalık karıştı.

Geçtiğimiz günlerde viral olan bir video da bu durumu gözler önüne serdi. Bir kadın, online sipariş verdiği mekanın kuryesine "online bahşiş" vermediği için ortalık karıştı.

Kadın bahşişi "nakit" olarak vermek istediğini söylese de kurye hiçbir şekilde kabul etmiyor. Hatta bu nedenle yemeğin içine bir de not bırakmış.

Kadın bahşişi "nakit" olarak vermek istediğini söylese de kurye hiçbir şekilde kabul etmiyor. Hatta bu nedenle yemeğin içine bir de not bırakmış.

Nota pasif agresif bir şekilde, "Şanslısın, yemeğe dokunmadım ama bir dahaki sefere kuryeye bahşiş vermeyi düşün." yazarak "zehirlemekle" tehdit eden kadın, sosyal medyada topa tutuldu.

Nota pasif agresif bir şekilde, "Şanslısın, yemeğe dokunmadım ama bir dahaki sefere kuryeye bahşiş vermeyi düşün." yazarak "zehirlemekle" tehdit eden kadın, sosyal medyada topa tutuldu.

Yorumlara geçmeden önce, o mistik videoyu hep beraber izleyelim...

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İşte gelen yorumlardan bazıları👇

İşte gelen yorumlardan bazıları👇
twitter.com

'Yani 'sürücünüze bahşiş verin yoksa yemeğinizi zehirleyebiliriz' diyen bir not yazıyor. Ne acayip, işte bu yüzden bahşiş kültüründen nefret ediyorum.'

"Bahşiş kültürü belki de bu ülkenin başına gelmiş en kötü şeylerden biridir"

"Bahşiş kültürü belki de bu ülkenin başına gelmiş en kötü şeylerden biridir"
twitter.com

"İnsanlar haklıymış... Bu gerçekten delilik"

"İnsanlar haklıymış... Bu gerçekten delilik"
twitter.com

"Bahşiş çılgınlığı durmalı. Neden istenenden daha fazla ödeme yapayım ki?"

"Bahşiş çılgınlığı durmalı. Neden istenenden daha fazla ödeme yapayım ki?"
twitter.com

"Bu cidden çok tuhaf"

"Bu cidden çok tuhaf"
twitter.com
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"Normalde bahşiş vermeyi severim ama bahşiş istenirse, asla vermem"

"Normalde bahşiş vermeyi severim ama bahşiş istenirse, asla vermem"
twitter.com

Peki bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız? Haydi yorumlara!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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