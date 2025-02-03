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Övgüler Yağdı: Lady Gaga'nın Yeni Albümünün İkinci Single'ı Abracadabra, "Kraliçe Geri Döndü" Dedirtti

Övgüler Yağdı: Lady Gaga'nın Yeni Albümünün İkinci Single'ı Abracadabra, "Kraliçe Geri Döndü" Dedirtti

Lady Gaga
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 12:49

Müzik dünyasında fırtınalar estiren Lady Gaga, yeni albümünün ikinci single’ı Abracadabra ile yine herkesi büyülemeyi başardı! Hayranlarının uzun süredir beklediği şarkı, yayınlandığı anda sosyal medyada gündem olurken, müzik eleştirmenlerinden de tam not aldı. Dark pop ve EDM etkisini hissettiğimiz yeni şarkı, Lady Gaga'nın 2010'lu yıllardaki dönemini hatırlattı. Gelin, MAYHEM albümünün Disease'ten sonraki yeni single'ı Abracadabra'ya beraber bakalım...

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Lady Gaga pop kültürünün en büyük ikonlarından bir tanesi. Güçlü vokaliyle, unutulmaz tarzıyla Lady Gaga denilince akan sular duruyor.

Lady Gaga pop kültürünün en büyük ikonlarından bir tanesi. Güçlü vokaliyle, unutulmaz tarzıyla Lady Gaga denilince akan sular duruyor.

Başarılı sanatçı MAYHEM isimli albümü üzerinde uzun süredir çalışıyor. Hatta ilk çıkış teklisi "Disease" ile de epey bi' konuşulmuştu.

Başarılı sanatçı MAYHEM isimli albümü üzerinde uzun süredir çalışıyor. Hatta ilk çıkış teklisi "Disease" ile de epey bi' konuşulmuştu.

Gaga, MAYHEM albümünün ikinci teklisi "Abracadabra" ile karşınızda! Dark Pop ve EDM'i iliklerimizde hissettiğimiz yeni şarkısıyla Gaga yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Gaga, MAYHEM albümünün ikinci teklisi "Abracadabra" ile karşınızda! Dark Pop ve EDM'i iliklerimizde hissettiğimiz yeni şarkısıyla Gaga yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yorumlara geçmeden önce isterseniz önce şarkıyı beraber dinleyelim.

Şimdi de gelen yorumlardan bazılarına hep beraber bakalım...

Şimdi de gelen yorumlardan bazılarına hep beraber bakalım...
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"Kim olduğunu sonunda hatırladı"

"Kim olduğunu sonunda hatırladı"
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"Geri döndü!"

"Geri döndü!"
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"Bir sanatçının kendi özüne dönmesini görmek çok heyecan verici. Eski bir Gaga şarksının daha mükemmelleştirilmiş hali gibi..."

"Bir sanatçının kendi özüne dönmesini görmek çok heyecan verici. Eski bir Gaga şarksının daha mükemmelleştirilmiş hali gibi..."

"Kimse Lady Gaga kadar iyi bir Dark Pop ve klip yapamıyor"

"Kimse Lady Gaga kadar iyi bir Dark Pop ve klip yapamıyor"

"2008-2013 arasındaki işlerine benziyor. Gençlik yıllarıma gittim, bağımlısı oldum"

"2008-2013 arasındaki işlerine benziyor. Gençlik yıllarıma gittim, bağımlısı oldum"

"Dünyanın ona en çok ihtiyacı olduğu zamanda geri döndü"

"Dünyanın ona en çok ihtiyacı olduğu zamanda geri döndü"

"Trendleri takip etmiyor, o trendin ta kendisi!"

"Trendleri takip etmiyor, o trendin ta kendisi!"

Siz Gaga'nın yeni şarkısını nasıl buldunuz? Haydi yorumlara!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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