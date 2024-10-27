Lady Gaga'nın Yeni Albümünün Çıkış Teklisi Olan "Disease" Şarkısına Övgüler Yağdı
Lady Gaga'nın Yeni Albümünün Çıkış Teklisi Olan "Disease" Şarkısına Övgüler Yağdı
Born This Way albümüyle 'karanlık' bir pop türünü tüm dünyaya tanıtan pop kraliçesi Lady Gaga, uzun bir süredir yeni, albümü üzerinde çalışıyordu. İki gün önce ise albümün ilk çıkış teklisi olan 'Disease' şarkısını paylaştı, binlerce kişi dinledi. Gaga'nın albümünün ilk sıngle'ına övgüler yağdı!
İşte detaylar!
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Güçlü vokali, alışılagelmişin dışındaki moda anlayışıyla Lady Gaga günümüzün en ikonik sanatçılarından bir tanesi. Oyunculuk desen var, müzikal yetenek desen var... On parmağında on marifet!
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Magazin camiasında da "pop şeytanı" olarak bilinen Gaga, The Fame, The Fame Monster, Born This Way, ARTPOP gibi albümleriyle kariyerinin zirvesine ulaştı ve akıllara kazındı.
Oyunculuk demişken geçtiğimiz hafta vizyona giren Joker'in devam filmindeki hem müzikal hem de oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettirmişti Gaga.
Lady Gaga, son zamanlarda yeni bir albüm üzerinde çalışıyordu. Henüz albümün adı bilinmese de ilk single'ı iki gün önce çıktı!
Dark pop ve EDM pop esintileri taşıyan şarkı çıktığı ilk günden bu yana binlerce kişi tarafından dinlendi.
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Yorumlara geçmeden önce isterseniz önce o parçayı bi' dinleyelim👇
Şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım👇
"Gaga, Disease'i yazıp yapımcılığını üstlendikten sonra stüdyodan ayrılıyor"
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"Sesinde çok farklı tınılar var. Bu karanlık 'era'yı çok sevdim. Gaga'ya çok yakışıyor"
"Yeni Gaga dönemine sonunda girdiğimize inanamıyorum. Harika"
"Bunu Cadılar Bayramı'nda çalmak harika olacak"
"Milyon kere dinledim ve hala bıkmadım"
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