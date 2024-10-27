Lady Gaga'nın Yeni Albümünün Çıkış Teklisi Olan "Disease" Şarkısına Övgüler Yağdı

Born This Way albümüyle 'karanlık' bir pop türünü tüm dünyaya tanıtan pop kraliçesi Lady Gaga, uzun bir süredir yeni, albümü üzerinde çalışıyordu. İki gün önce ise albümün ilk çıkış teklisi olan 'Disease' şarkısını paylaştı, binlerce kişi dinledi. Gaga'nın albümünün ilk sıngle'ına övgüler yağdı!

İşte detaylar!