Evlilik İçerisinde Yaşadıkları Travmatik Olaylar Yüzünden Boşanmak Zorunda Kalan Kullanıcılar
Evlilik İçerisinde Yaşadıkları Travmatik Olaylar Yüzünden Boşanmak Zorunda Kalan Kullanıcılar
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Bazı evliliklerin kaderinde maalesef ki boşanmak da var. Sizler de takdir edersiniz ki boşanmanın önünü açan bazı sebepler bu süreci kaçınılmaz kılıyor.
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Öyle olacak ki, bir kullanıcı ilginç bir boşanma sebebi söyledi. Diğer kullanıcılar da boşanma sebeplerini söyledikleri bir akım başlattı.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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