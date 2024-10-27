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Evlilik İçerisinde Yaşadıkları Travmatik Olaylar Yüzünden Boşanmak Zorunda Kalan Kullanıcılar

Evlilik İçerisinde Yaşadıkları Travmatik Olaylar Yüzünden Boşanmak Zorunda Kalan Kullanıcılar

Boşanma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
27.10.2024 - 11:56

Evlilik içerisinde yaşanan bazı travmalar boşanmayla sonlanabiliyor. Belki bazı sağlık problemlerleri, belki de aile içi şiddet... X'teki (Twitter) kullanıcılar da boşanmaya götüren evlilik içi travmalarını anlattı. O iç burkan hikayelere gelin beraber bakalım...

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Bazı evliliklerin kaderinde maalesef ki boşanmak da var. Sizler de takdir edersiniz ki boşanmanın önünü açan bazı sebepler bu süreci kaçınılmaz kılıyor.

Öyle olacak ki, bir kullanıcı ilginç bir boşanma sebebi söyledi. Diğer kullanıcılar da boşanma sebeplerini söyledikleri bir akım başlattı.

Öyle olacak ki, bir kullanıcı ilginç bir boşanma sebebi söyledi. Diğer kullanıcılar da boşanma sebeplerini söyledikleri bir akım başlattı.
twitter.com

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

Öneride bulunanlar da vardı.

Öneride bulunanlar da vardı.
twitter.com

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