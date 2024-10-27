Evlilik İçerisinde Yaşadıkları Travmatik Olaylar Yüzünden Boşanmak Zorunda Kalan Kullanıcılar

Evlilik içerisinde yaşanan bazı travmalar boşanmayla sonlanabiliyor. Belki bazı sağlık problemlerleri, belki de aile içi şiddet... X'teki (Twitter) kullanıcılar da boşanmaya götüren evlilik içi travmalarını anlattı. O iç burkan hikayelere gelin beraber bakalım...