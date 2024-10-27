Kiviyi Soymak İçin Jilet Kullanarak Yaratıcılığın Tüm Sınırlarını Zorlayan Kullanıcıya Yorumlar Gecikmedi

Bazen mutfakta yaratıcı çözümler bulmaya çalışmak ilginç sonuçlar doğurabiliyor. Kiviyi soyarken jilet kullanmayı tercih eden kullanıcı, sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Kullanıcının bulduğu pek bi' yaratıcı çözüm bir kesime hayatı sorgulattı desek abartmayız.

İşte detaylar...