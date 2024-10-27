Kiviyi Soymak İçin Jilet Kullanarak Yaratıcılığın Tüm Sınırlarını Zorlayan Kullanıcıya Yorumlar Gecikmedi
Kiviyi Soymak İçin Jilet Kullanarak Yaratıcılığın Tüm Sınırlarını Zorlayan Kullanıcıya Yorumlar Gecikmedi
Bazen mutfakta yaratıcı çözümler bulmaya çalışmak ilginç sonuçlar doğurabiliyor. Kiviyi soyarken jilet kullanmayı tercih eden kullanıcı, sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Kullanıcının bulduğu pek bi' yaratıcı çözüm bir kesime hayatı sorgulattı desek abartmayız.
İşte detaylar...
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Evet, öğrenci evinin bazı zorlukları olduğu doğru. İmkansızlıklar dahilinde yaşanılan o öğrenci evlerinde zaman zaman ortaya çıkan yaratıcı fikirler de dumur edebiliyor.
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Fakat biz de böylesini ilk defa gördük! Jilet kullanarak kivi soyan kullanıcı, görenlere derin bir iç çektirip "Allah'ım nasip etme" dedirtti.
Kivinin tadını da pek bi' ilginç şekilde yorumlayan kullanıcıya yorum yağdı.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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