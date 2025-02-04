Alnına "Enayi" Dövmesi Bile Yaptırdı: Orkun Işıtmak'ın "Açık Eksiltme" Programında İlginç Anlar
Alnına "Enayi" Dövmesi Bile Yaptırdı: Orkun Işıtmak'ın "Açık Eksiltme" Programında İlginç Anlar
Başarılı YouTuber Orkun Işıtmak’ı uzun zamandır tanıyoruz. Son dönemde farklı konseptlerle izleyicinin karşısına çıkan Işıtmak, her seferinde dikkat çekmeyi başarıyor. Bu kez denediği konsept ise “Açık Eksiltme”. Açık artırmanın tam tersi mantığıyla işleyen bu format, aslında bir alım-satım etkinliği değil. Programda katılımcılar, teklif vererek çeşitli “challenge”lara katılıyor. Alnına 'enayi' dövmesi yaptırandan saçını kazıtana kadar birçok çılgın an yaşanıyor. Gelin, o programda yaşanan ilginç anlara beraber bakalım...
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Başarılı YouTuber Orkun Işıtmak'ı neredeyse yıllardır tanıyoruz. Son zamanlarda farklı konseptler deneyerek karşımıza çıkan Işıtmak, kendisini izletmeyi başarıyor.
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Işıtmak’ın bu seferki konsepti “Açık Eksiltme”. Açık artırmanın tam tersi mantığıyla işleyen bu konsept, aslında bir "alım-satım" etkinliği değil.
Program nasıl işliyor diye soracak olursanız, Orkun Işıtmak öncelikle bir moderatör olarak belirli bir fiyat vererek açılış yapıyor. İzleyiciler ise isteyerek bu fiyatı düşürüyor.
İkinci bölümde ise en düşük fiyatı veren izleyici sahneye çıkıp bir çark çeviriyor. Çarkta üç farklı seçenek var: Alnınıza dövme yaptırmak, 10 bin lira kazanmak ya da hiçbir şey yapmadan yerinize dönmek.
Kalkan izleyicinin şansına ise alnına 80 bin liraya "ENAYİ" dövmesi yaptırmak oluyor.
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Kahkahalar eşliğinde dövme salonuna gönderilen izleyici, malum dövmeyle tekrardan izleyicilerle buluşuyor.
Bu kadarla da bitmiyor. Diğer "Challenge" ise bi' hayli zorlu. Bu sefer erkek izleyicilerin katılmasını isteyen Işıtmak, Kadıköy'de gelinlik giyerek 1 saat dolaşılmasını istiyor.
Açık eksiltmede belirtilen rakam ise 48 bin TL, acı yiyerek bu etkinliğe katıldığı için ise rakam 58 bin TL'ye çıkıyor!
"Çok yakışmış" naraları eşliğinde tüm Kadıköy'ü turlayan izleyici, hepimizi bi' hayli güldürdü...
Bir sonraki challenge'ta ise "gizemli bir kutu" var. Bu kutunun içerisinden ilginç mi ilginç bir şey çıkıyor!
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Kutunun içerisinden çuvaldan takunyaya birbirinden farklı kıyafetler çıkıyor. Teklifi sunan kişi ise bunlara giyip evine gitmeye çalışıyor. Teklif ise 16 bin TL.
Bundan sonraki "challenge" ise teklifi sunan izleyici, bir balonun içerisine giriyor ve balonun içerisine farklı koku bombaları atılıyor.
Ve son olarak 68 bin TL'ye bir kadın izleyici, saçını kazıttı. O anlar ise programın en çok güldüren kısmıydı.
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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