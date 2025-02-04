Alnına "Enayi" Dövmesi Bile Yaptırdı: Orkun Işıtmak'ın "Açık Eksiltme" Programında İlginç Anlar

Başarılı YouTuber Orkun Işıtmak’ı uzun zamandır tanıyoruz. Son dönemde farklı konseptlerle izleyicinin karşısına çıkan Işıtmak, her seferinde dikkat çekmeyi başarıyor. Bu kez denediği konsept ise “Açık Eksiltme”. Açık artırmanın tam tersi mantığıyla işleyen bu format, aslında bir alım-satım etkinliği değil. Programda katılımcılar, teklif vererek çeşitli “challenge”lara katılıyor. Alnına 'enayi' dövmesi yaptırandan saçını kazıtana kadar birçok çılgın an yaşanıyor. Gelin, o programda yaşanan ilginç anlara beraber bakalım...