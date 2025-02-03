Hızlı Değil, Zeki Olan Kazanır: Hayat Dersi Niteliğindeki Top Toplama Videosu Gündem Oldu

Geriden başlamak her zaman dezavantaj mıdır? Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede viral oldu. Videoda iki çocuğun top toplama yarışına girdiği görülüyor. Ancak beklenmedik bir şekilde, geriden başlayan çocuk yarışı kazanıyor. Peki bu videodan çıkarılması gereken hayat dersi ne, kullanıcılar ne demiş?

İşte detaylar...