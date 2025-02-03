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Hızlı Değil, Zeki Olan Kazanır: Hayat Dersi Niteliğindeki Top Toplama Videosu Gündem Oldu

Hızlı Değil, Zeki Olan Kazanır: Hayat Dersi Niteliğindeki Top Toplama Videosu Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 16:35

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Geriden başlamak her zaman dezavantaj mıdır? Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede viral oldu. Videoda iki çocuğun top toplama yarışına girdiği görülüyor. Ancak beklenmedik bir şekilde, geriden başlayan çocuk yarışı kazanıyor. Peki bu videodan çıkarılması gereken hayat dersi ne, kullanıcılar ne demiş?

İşte detaylar...

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Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir video viral oldu. Videoda iki çocuğun top toplarken yarıştığı görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir video viral oldu. Videoda iki çocuğun top toplarken yarıştığı görülüyor.

İsterseniz önce videoyu beraber izleyelim:

Peki bu videodan nasıl bir hayat dersi çıkarılır? Kullanıcılar ne demiş, beraber bakalım...

Peki bu videodan nasıl bir hayat dersi çıkarılır? Kullanıcılar ne demiş, beraber bakalım...
twitter.com

'Kestirme yol sizi mahveder'

"Enerjin varken en zor kısmı hallet"

"Enerjin varken en zor kısmı hallet"
twitter.com

"Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemlidir"

"Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemlidir"
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"Çok değil akıllıca çalış"

"Çok değil akıllıca çalış"
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"Zor şeyleri önce yapmak, hayatı sonradan kolaylaştırır."

"Zor şeyleri önce yapmak, hayatı sonradan kolaylaştırır."
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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