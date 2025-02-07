Pandemideki Online Derslerde Yaşadıkları Küçük Talihsizlikleri Anlatan Kullanıcılar
Pandemideki Online Derslerde Yaşadıkları Küçük Talihsizlikleri Anlatan Kullanıcılar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
COVID pandemi döneminde hem yaşam tarzımızda hem de eğitimde bazı değişikliklere gidildi. Üniversiteler, liseler, ortaokullar ve ilkokullar bilgisayar ekranlarına taşındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki pandemi dönemindeki eğitime dair ne hatırlıyoruz? Stresliydik, birçok şey yasaktı ve her an hasta olacağız korkusuyla son derece temkinli davranıyorduk.
Bir kullanıcı da pandemi dönemindeki çevrimiçi eğitim döneminde yaşanılan rezillikleri sordu. İlk kendisi anlattı tabii.
Peki diğer kullanıcılar neler anlatmış? Beraber bakalım...
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizin buna benzer bir anınız var mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın