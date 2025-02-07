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Yaşam
Pandemideki Online Derslerde Yaşadıkları Küçük Talihsizlikleri Anlatan Kullanıcılar

Pandemideki Online Derslerde Yaşadıkları Küçük Talihsizlikleri Anlatan Kullanıcılar

Covid-19
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.02.2025 - 23:45

Pandemi dönemi hayatımızın her alanını değiştirdi, tabii eğitim de bundan nasibini aldı. Online derslere alışmaya çalışırken bazılarımız kamera ve mikrofon kazalarından internet kesintilerine kadar pek çok küçük talihsizlik yaşadı. Gelin, o anıları beraber okuyalım...

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COVID pandemi döneminde hem yaşam tarzımızda hem de eğitimde bazı değişikliklere gidildi. Üniversiteler, liseler, ortaokullar ve ilkokullar bilgisayar ekranlarına taşındı.

COVID pandemi döneminde hem yaşam tarzımızda hem de eğitimde bazı değişikliklere gidildi. Üniversiteler, liseler, ortaokullar ve ilkokullar bilgisayar ekranlarına taşındı.

Peki pandemi dönemindeki eğitime dair ne hatırlıyoruz? Stresliydik, birçok şey yasaktı ve her an hasta olacağız korkusuyla son derece temkinli davranıyorduk.

Peki pandemi dönemindeki eğitime dair ne hatırlıyoruz? Stresliydik, birçok şey yasaktı ve her an hasta olacağız korkusuyla son derece temkinli davranıyorduk.

Bir kullanıcı da pandemi dönemindeki çevrimiçi eğitim döneminde yaşanılan rezillikleri sordu. İlk kendisi anlattı tabii.

Bir kullanıcı da pandemi dönemindeki çevrimiçi eğitim döneminde yaşanılan rezillikleri sordu. İlk kendisi anlattı tabii.
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Peki diğer kullanıcılar neler anlatmış? Beraber bakalım...

Peki diğer kullanıcılar neler anlatmış? Beraber bakalım...
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Sizin buna benzer bir anınız var mı?

Sizin buna benzer bir anınız var mı?
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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