Pandemideki Online Derslerde Yaşadıkları Küçük Talihsizlikleri Anlatan Kullanıcılar

Pandemi dönemi hayatımızın her alanını değiştirdi, tabii eğitim de bundan nasibini aldı. Online derslere alışmaya çalışırken bazılarımız kamera ve mikrofon kazalarından internet kesintilerine kadar pek çok küçük talihsizlik yaşadı. Gelin, o anıları beraber okuyalım...