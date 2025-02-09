"Hesabı Erkek Ödemeli" Diyen Doktorun Cinsiyetçi Açıklamaları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

'Hesabı kim ödemeli mevzusu çıkmış. Cimri erkeğe kimse saygı duymaz. Ben ilk yemeği ödedim o da ikincisini ödesin diyen erkeğe de kimse saygı duymaz. Hesabı bölüşelim diyen erkeğe de saygı duymaz. Siz bir aile birliği içinde olsanız zaten sen ben olmaz. Ama hayatınıza almaya çalıştığınız kadına bir yemeği ısmarlamayı da bir zahmet yapın. Ha bunu yapacak paranız yok, kimseyi davet etmeyin. Önce kendi mali konularınızı çözün. Aileler oğlumuz ne iş yapıyor diye boşuna sormuyor. Kadınların kendi maddi güçleri olması şarttır, ama erkeklerin de olması şart:) Kadınlar güçlendikçe erkekler prensesleşti. Ama güçlü kadınlar da güçlü erkeklerle ilgileniyor. Bir kahve ücreti ödeyince ağlayanlarla değil. Ha sizin ekonomik durumunuzu anlamayıp yüksek beklentiye giren kadına da siz elveda demelisiniz. Ama maddi gücü olup da kadın da ödesin diyeni istemiyor kadınlar. Etrafa zengin görünüp kendi sevdiğiniz kadının parasından beklentiniz olması tercih edilir değil :) Agalarıyla içip binlerce hesap öder, evde karısına parayı ne yaptın diye hesap sorar.Ekonomi kötü evet, kadın ve erkek eşit evet.Her şey para da değil evet. Ama cinsiyet rolleri gerçek. Rolleri değişmeyin :)'