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"Hesabı Erkek Ödemeli" Diyen Doktorun Cinsiyetçi Açıklamaları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

"Hesabı Erkek Ödemeli" Diyen Doktorun Cinsiyetçi Açıklamaları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.02.2025 - 19:52

Sosyal medyada yine 'Hesabı kim ödemeli?' tartışması alevlendi. Bu kez olayın fitilini ateşleyen, bir doktorun hesabı her zaman erkeğin ödemesi gerektiğini söylemesi oldu. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri bu sözleri desteklerken, kimileri de cinsiyetçi bulup tepki gösterdi.

İşte detaylar...

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Günümüzde, empoze edilmiş cinsiyet rolleri nedeniyle kadınların ve erkeklerin farklı görevleri olduğu düşünülüyor. Zaman zaman bu durum cinsiyetçilik olarak göz önüne alınıyor.

Günümüzde, empoze edilmiş cinsiyet rolleri nedeniyle kadınların ve erkeklerin farklı görevleri olduğu düşünülüyor. Zaman zaman bu durum cinsiyetçilik olarak göz önüne alınıyor.

İlk buluşmalarda hesap ödeme mevzusu da aslında bu konuya dahil. Birçok kişi, ilk buluşmada erkeklerin hesap ödemesi gerektiğini dile getiriyor.

İlk buluşmalarda hesap ödeme mevzusu da aslında bu konuya dahil. Birçok kişi, ilk buluşmada erkeklerin hesap ödemesi gerektiğini dile getiriyor.

Dr. Elif Göktaş isimli bir kullanıcı da bu isimlerden bir tanesiydi. Maddi anlamda liderlik yapmanın erkeklerden beklendiği ve bunun ilişkilere saygı boyutunda önemli olduğunu dile getiriyor.

Dr. Elif Göktaş isimli bir kullanıcı da bu isimlerden bir tanesiydi. Maddi anlamda liderlik yapmanın erkeklerden beklendiği ve bunun ilişkilere saygı boyutunda önemli olduğunu dile getiriyor.

'Hesabı kim ödemeli mevzusu çıkmış. Cimri erkeğe kimse saygı duymaz. Ben ilk yemeği ödedim o da ikincisini ödesin diyen erkeğe de kimse saygı duymaz. Hesabı bölüşelim diyen erkeğe de saygı duymaz. Siz bir aile birliği içinde olsanız zaten sen ben olmaz. Ama hayatınıza almaya çalıştığınız kadına bir yemeği ısmarlamayı da bir zahmet yapın. Ha bunu yapacak paranız yok, kimseyi davet etmeyin. Önce kendi mali konularınızı çözün. Aileler oğlumuz ne iş yapıyor diye boşuna sormuyor. Kadınların kendi maddi güçleri olması şarttır, ama erkeklerin de olması şart:) Kadınlar güçlendikçe erkekler prensesleşti. Ama güçlü kadınlar da güçlü erkeklerle ilgileniyor. Bir kahve ücreti ödeyince ağlayanlarla değil. Ha sizin ekonomik durumunuzu anlamayıp yüksek beklentiye giren kadına da siz elveda demelisiniz. Ama maddi gücü olup da kadın da ödesin diyeni istemiyor kadınlar. Etrafa zengin görünüp kendi sevdiğiniz kadının parasından beklentiniz olması tercih edilir değil :) Agalarıyla içip binlerce hesap öder, evde karısına parayı ne yaptın diye hesap sorar.Ekonomi kötü evet, kadın ve erkek eşit evet.Her şey para da değil evet. Ama cinsiyet rolleri gerçek. Rolleri değişmeyin :)'

2025 yılında olmamıza rağmen hala bu tür konuları konuşuyor olmamız, gerçekten üzücü. Bu söylemler sosyal medya kullanıcıları arasında infial yarattı.

2025 yılında olmamıza rağmen hala bu tür konuları konuşuyor olmamız, gerçekten üzücü. Bu söylemler sosyal medya kullanıcıları arasında infial yarattı.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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