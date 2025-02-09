"Hesabı Erkek Ödemeli" Diyen Doktorun Cinsiyetçi Açıklamaları Sosyal Medyayı İkiye Böldü
"Hesabı Erkek Ödemeli" Diyen Doktorun Cinsiyetçi Açıklamaları Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Sosyal medyada yine 'Hesabı kim ödemeli?' tartışması alevlendi. Bu kez olayın fitilini ateşleyen, bir doktorun hesabı her zaman erkeğin ödemesi gerektiğini söylemesi oldu. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri bu sözleri desteklerken, kimileri de cinsiyetçi bulup tepki gösterdi.
İşte detaylar...
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Günümüzde, empoze edilmiş cinsiyet rolleri nedeniyle kadınların ve erkeklerin farklı görevleri olduğu düşünülüyor. Zaman zaman bu durum cinsiyetçilik olarak göz önüne alınıyor.
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İlk buluşmalarda hesap ödeme mevzusu da aslında bu konuya dahil. Birçok kişi, ilk buluşmada erkeklerin hesap ödemesi gerektiğini dile getiriyor.
Dr. Elif Göktaş isimli bir kullanıcı da bu isimlerden bir tanesiydi. Maddi anlamda liderlik yapmanın erkeklerden beklendiği ve bunun ilişkilere saygı boyutunda önemli olduğunu dile getiriyor.
2025 yılında olmamıza rağmen hala bu tür konuları konuşuyor olmamız, gerçekten üzücü. Bu söylemler sosyal medya kullanıcıları arasında infial yarattı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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